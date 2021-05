Después de colarse en la lucha por entrar en la fase de ascenso a Segunda División y de confirmar su presencia en los mencionados play off, al UCAM Murcia ya solo le queda hacer realidad el sueño de regresar al fútbol profesional. Y desde ayer, el conjunto entrenado por José María Salmerón ya conoce las fechas y las sedes en las que se disputarán las dos eliminatorias que decidirán los cuatro equipos que darán el salto de categoría.

No tendrá tiempo el UCAM ni de respirar. Solo una semana después de que acabe la segunda fase, los universitarios entrarán en acción en el play off. La Federación Española de Fútbol anunció ayer que los partidos de la primera eliminatoria se jugarán el fin de semana del 15 de mayo. Los equipos que se clasifiquen volverán a entrar en acción el 23 de mayo, fecha en la que se decidirán los cuatro conjuntos que ascienden a Segunda División.

Ya sabe el UCAM las fechas y también las sedes en las que se jugarán los encuentros de este play off. La Federación Española se llevará esta fase a Extremadura. Serán cuatro estadios los que vayan acogiendo partidos de una fase que por segundo año consecutivo se hace a partido único y en una misma comunidad.

«Las localidades pacenses de Badajoz, Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito acogerán los doce partidos eliminatorios entre el 15 y el 23 de mayo organizados por la RFEF», informaba ayer la Federación, añadiendo que los estadios elegidos son el Nuevo Vivero de Badajoz, el Francisco de la Hera de Almendralejo, el Municipal Villanovense de Villanueva de la Serena y el Vicente Sanz de Don Benito.

Serán dieciséis equipos los que acudan a este play off. El UCAM Murcia ya tiene su billete asegurado. Como los universitarios hay otros seis equipos -Burgos, Real Sociedad B, Bilbao Athletic, Ibiza, Linares Deportivo y Badajoz-. El objetivo ahora de los de Salmerón es acabar como líderes, ya que los primeros tendrán ventaja en las eliminatorias, pasando de ronda o ascendiendo incluso si el partido acaba con empate siempre y cuando el rival sea un peor clasificado.

Con siete clubes ya clasificados, todavía quedan muchos deberes por hacer. Y es que falta conocer el nombre de los nueve equipos que completarán el bombo. El sorteo se realizará casi con toda seguridad el lunes 10 de mayo, justo al día siguiente de que acabe esta segunda fase de la Segunda División B.

Salmerón: «Ser primero da ventaja y queremos tenerla»

El UCAM Murcia celebraba el pasado fin de semana su clasificación para los play off, pero José María Salmerón no quiere relajaciones en las dos jornadas ligueras que quedan y en las que los universitarios tienen que confirmar el primer puesto. «No me preocupa que el equipo se deje llevar. Ser primero te da ventaja y queremos tenerla. Vamos a tratar de hacer el mejor partido posible para ganar. El equipo está confiado en hacer las cosas bien, en este mes tenemos que darlo todo», decía el técnico almeriense, que mañana se enfrentará al San Fernando. «La importancia de entrar en Primera RFEF era grande. Hay equipos muy grandes que se han quedado sin entrar y eso nos da mucho mérito. Para nosotros era muy bueno llegar a un playoff en el que están los 16 mejores equipos. Vamos a tratar de ganar los dos partidos y ascender, pero estamos contentos con la plantilla y los resultados que se están dando».