La concejala de Deportes, Irene Jódar, ha dado a conocer el fallo del jurado de los Premios del Deporte de Lorca. En total 14 personas y clubes serán galardonados el próximo 18 de junio a las 20.00h en el Teatro Guerra durante el transcurso de la XXVII Gala del Deporte de Lorca.

Los organizadores han esperado hasta última hora para decidir si dicho evento se podría hacer de forma virtual o asistencial. Finalmente y ante la mejoría de la situación con respecto al Covid, dicha gala será asistencial con las lógicas medidas de seguridad.

“Cada uno, de los galardonados, en su correspondiente disciplina, ensalza esas virtudes del deporte lorquino, y en esta edición aún más, con enorme compromiso y esfuerzo infinito. Los deportistas han salido adelante, con mucho arrojo, a pesar de este virus que ha frenado la vida de todos, y eso supone un gran mérito”, ha comentado Jódar.

El premio a la mejor deportista, en esta edición, ha recaído en Úrsula Ruiz Pérez, medalla de oro de lanzamiento de peso en el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta celebrado en Ourense los días 29 de febrero y 1 de marzo de 2020 y subcampeona de España al aire libre en el Campeonato de España al aire libre celebrado en Madrid los días 11 y 12 de septiembre de 2020.

El premio al mejor equipo local de categoría absoluta ha sido para el Club Fútbol Lorca Deportiva, por su ascenso a Segunda B en la temporada 2019-2020.

En cuanto a las promesas, el premio al mejor deportista masculino ha sido para Pablo Lozoya Esteban, perteneciente a la A.D Eliocroca, medalla de oro y récord nacional de 60 metros lisos en el Campeonato de España de Atletismo sub 18 celebrado en Valencia los días 7 y 8 de marzo de 2020.

El premio a la mejor deportista promesa femenina ha sido para Paula Sánchez Giner, medalla de oro en mazas, plata en manos libres, bronce en aro y medalla de plata en la clasificación general en el Campeonato de España alevín de Gimnasia Rítmica celebrado en Valencia del 1 al 6 de diciembre de 2020.

Antonio Campoy Reverte ha conseguido el premio a la dedicación deportiva, por toda una vida dedicada a la promoción de la actividad física y el deporte durante más de 40 años en nuestra ciudad, profesor ejemplar de Educación Física, impulsor del plan de instalaciones deportivas en la Región de Murcia, participante activo y comprometido con el programa de deporte escolar, colaborador desde los inicios con el otrora IMJUDE en la organización de pruebas y eventos deportivos y miembro fundador del Foro de Educación Física y Deporte.

El premio empresarial por su apoyo al deporte lorquino ha sido para la empresa Aislamientos Lorca.

El galardón a la mejor entidad local por su labor de promoción, difusión y gestión dentro del ámbito deportivo ha sido para La Asociación Amigos del Judo Judolorca. Por su puesta en marcha, desarrollo y consolidación de la escuela de Judo, creada en el año 2005 y en la que reciben enseñanza tanto niños como adultos de distintas edades, lleva a cabo una intensa participación en pruebas federadas y de escuelas, desarrollando un amplio abanico de actividades para la promoción y el fomento de esta modalidad deportiva en nuestra ciudad.

El premio al evento deportivo organizado en la Región de Murcia ha recaído en “Ruta de las Fortalezas”, que es una carrera de montaña organizada por la Concejalía de Deportes de Cartagena y la Armada Española desde el año 2010, que se ha consolidado como una de las pruebas más prestigiosas del calendario nacional y considerada como una de las mejores pruebas de la Región de Murcia por organización, ambiente y nivel deportivo, resaltando además su carácter social ya que la recaudación va destinada a entidades benéficas.

Las menciones especiales han sido para Alberto Pérez Díaz. Campeón de España de persecución por equipos por equipos Élite y sub 23 formando parte del equipo de la Región de Murcia en el Campeonato de España de Ciclismo en pista celebrado en Tafalla los días 25 y 26 de septiembre de 2020; para la Vocalía de Carreras de Montaña del Club Senderista de Lorca La Carrasca, por su labor de promoción de la actividad física durante los meses de pandemia del año 2020, organizando pruebas solidarias, cuya recaudación permitió donar mascarillas a diversas entidades; para el Team Retoyosipuedo, por su doble aportación solidaria, para Astrade (proyecto #susmiradas) y para la cuenta solidaria del Ayuntamiento de Lorca a través del compromiso y participación de sus miembros en distintas pruebas deportivas durante el año 2020; para Juan Lucas Feliz Tapia, medalla de bronce sub 18 F11 en lanzamiento de peso y de jabalina en el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas celebrado en Valencia los días 24 y 25 de octubre de 2020; para Adrián Martínez Sánchez-Fortún, medalla de oro sub 20 F12 en lanzamiento de peso y de jabalina en el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas celebrado en Valencia los días 24 y 25 de octubre de 2020 y para José María Sánchez Martínez, nombrado mejor árbitro de la 1ª división de la temporada 2019-2020 por la Real Federación Española de Fútbol.