El lateral Felipe Chacartegui será baja en el partido que dispute este domingo el UCAM Murcia en el campo del San Fernando. El defensa universitario no entrará en la lista de convocados al tener que cumplir un partido de sanción después de ver la quinta tarjeta amarilla en el duelo del pasado fin de semana frente al Sanluqueño. La ausencia de Chacartegui no trastocará mucho los planes de José María Salmerón, que apenas está contando con el gaditano en este tramo de la competición. Tampoco estará en el encuentro de esta jornada el centrocampista Adri León, que sufre una una rotura de fibras en el bíceps femoral y estará ausente un par de semanas. El UCAM Murcia, que ya tiene asegurado su billete para el play off de ascenso a Segunda División, tiene dos jornadas más de esta segunda fase para asegurar el liderato, que le daría cierta ventaja en las eliminatorias que todavía no tienen una sede decidida.