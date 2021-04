El UCAM Murcia Club Baloncesto recupera al escolta Jordan Davis para el partido que disputará este viernes a las seis y media de la tarde y en su pista del Palacio de los Deportes ante el Valencia Basket después de que el jugador estadounidense haya recibido el alta tras pasar el coronavirus, mientras que por la covid sigue causando baja el ala pívot letón Rinalds Malmanis para un encuentro en el que se enfrentará a un rival que es "mejor que antes, pues ya no tiene competición europea".

Así lo ha dicho este jueves, en la víspera de ese choque de la trigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa, el entrenador del equipo universitario, un Sito Alonso muy satisfecho con el rendimiento que últimamente viene mostrando el UCAM CB, que ha ganado sus cuatro últimos envites en el campeonato.

"El equipo tiene mucho trabajo, compromiso y entrega y por eso ha merecido perder sólo uno de sus seis últimos partidos y en la prórroga", ha apuntado.

Con respecto al regreso de Davis, un jugador que estaba siendo clave en la recuperación del UCAM CB hasta que se vio contagiado por el coronavirus, su entrenador ha comentado que "nos da un plus porque tiene una alegría especial y porque hace unas cosas que sólo sabe hacer él".

"No sabemos cómo está Jordan, porque para un jugador de su explosividad no es bueno estar parado durante un par de semana y veremos cómo nos lo encontramos", ha añadido Alonso, quien no olvida que en el último encuentro que disputó el jugador de Las Vegas y que es internacional con Azerbaiyán anotó 29 puntos en la victoria por 92-87 frente al TD Systems Baskonia, que es el actual campeón.

El UCAM CB es el undécimo clasificado con un bagaje de 13 victorias y 17 derrotas y este viernes tendrá enfrente a un adversario que es quinto con 20 encuentros ganados de los 31 que ha disputado.

Del conjunto taronja, que no se clasificó para disputar los cuartos de final de la Euroliga, Sito Alonso ha destacado que "es mejor que antes, porque no tiene competición europea y juega más descansado".

"A nivel táctico me preocupan muchas cosas del Valencia Basket, tienen dos pívots que tiran bien de tres, jugadores de mucha calidad y sobre todo tienen un termómetro como es Sam Van Rossom", ha señalado.

Tras este encuentro el conjunto universitario, que aspira a clasificarse para la Liga de Campeones FIBA y hasta a entrar en las eliminatorias por el título liguero, visitará el domingo al Herbalife Gran Canaria, un rival directo en esas peleas, pues lleva un triunfo más también en un partido más.

"Tenemos el mejor viaje posible para ir a Gran Canaria. Descansaremos, iremos y competiremos seguro y a partir del lunes prepararemos cuatro finales que marcarán el futuro de muchas cosas y eso es una motivación extra", ha manifestado el entrenador grana.

Por otra parte, sobre la posible vuelta del público a los pabellones de la Liga Endesa en las últimas jornadas de la competición se ha mostrado optimista e ilusionado: "Tenemos cuatro de los seis partidos que nos quedan en la fase regular en casa y contar con el apoyo de la afición supondría una gran motivación extra para los jugadores y les daría un plus más de energía".1010051