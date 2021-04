Desde el pasado fin de semana, el Lorca Deportiva ya sabe que es equipo de Tercera División pese a ganar (2-1) y ofrecer una buena imagen ante el Recreativo de Huelva. Los números del equipo lorquino han sido desastrosos, con tan solo tres victorias, dos en casa y una a domicilio, en la presente campaña.

El club lorquinista ha tenido un paso fugaz por la Segunda B. Hugo Issa, el actual presidente y dueño, se hizo cargo de la entidad blanquiazul a finales de 2019. Al empresario argentino le ha pillado la covid y una gran cantidad de dificultades que ha tenido que ir superando a lo largo del presente año. El Lorca Deportiva ascendió el pasado mes de agosto, y aunque el objetivo de Issa era intentar ascender, el proyecto ha fracasado y ha ocurrido todo lo contrario. Todavía restan por disputarse cuatro partidos, lo que significa que el mes de mayo se le hará muy largo. El próximo domingo se enfrenta a Las Palmas Atlético, en el estadio Artés Carrasco, a las once de la mañana.

Hugo Issa ha comentado a La Opinión que «tengo fuerzas para seguir, pero no tengo decidido lo que haré. Esta temporada he estado muy solo, no he tenido ayuda de nadie, me ha costado mucho dinero y tengo que meditar sobre el futuro. Está claro que el proyecto deportivo ha fracasado, asumo la responsabilidad. Esos errores me están costando caro. Lo importante ahora es terminar la temporada y que todo el mundo haya cobrado. Lo que sí tengo claro es que en las circunstancias en las que he trabajado esta temporada no voy a seguir. Estoy buscando ayuda, alguien que pueda echar una mano, y si no es así, será difícil que continúe. No me considero un perdedor, cuando ascendimos intenté hacer un proyecto para ascender, pero por distintas circunstancias, ha sido todo lo contrario. Ahora hay que pensar de otra manera, ver las ayudas que podemos tener y valorar si merece la pena continuar. Valoraré todo y en el tiempo mas breve posible, me pronunciaré».