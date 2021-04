La temporada del UCAM Murcia sigue por el la línea predefinida por el club a principios del curso. Con el objetivo de la Primera RFEF conseguido, ya solo quedaba disfrutar de lo que llegara. Tras conseguir ese primer logro, los universitarios se hicieron el pasado fin de semana con el billete para disputar los play off de ascenso a Segunda División.

Todo ha salido a pedir de boca para los azuldorados. Desde el comienzo, Pedro Reverte apostó por un gran proyecto que pudiera luchar por todo durante la temporada. Y así ha sido. Se firmó a grandes nombres como Biel Ribas, Charlie Dean o Carlos Tropi, entre otros. Pero lo que también ha funcionado bien ha sido la contratación de jugadores no tan contrastados como Pablo Espina o Xemi Fernández, también han rendido bien cuando han estado sobre el césped. Acertó el UCAM con uno de los mercados más complicados de la categoría. Y no es otro que el mercado sub-23. Las contrataciones de esta índole, que en algunos equipos suelen ser de relleno, el UCAM las ha utilizado para reforzar y subir el nivel de la plantilla. Unai Agirre, un portero que en los pocos minutos que ha podidod jugar, ha dejado buen sabor de boca. Chacartegui, que a pesar de haber perdido peso en la recta final, ha rendido a un buen nivel sobre el terreno de juego. Y un nombre que está circulando por los equipos de la Segunda División cada vez con más fuerza es el de Alberto Fernández. El extremo de Moratalla, con tan solo 21 años, está destacando en el equipo gracias a sus grandes actuaciones con la elástica del UCAM Murcia.

Ya son varios equipos de Segunda División los que han preguntado por Alberto Fernández pero el UCAM Murcia se encuentra tranquilo, ya que firmaron al jugador por dos temporadas y quien quiera llevárselo tendrá que pagar por el prometedor futbolista.

El juego del moretallero va más allá de los números, pues solamente ha marcado dos goles en lo que va de temporada; uno ante El Ejido en la jornada cuatro y otro ante el Real Murcia que abrió el derbi en La Condomina en el penúltimo partido de la primera fase. Alberto Fernández aporta algo más que goles. El extremo posee calidad para desenvolverse por todo el frente de ataque, ya sea desde la banda izquierda, la derecha o de segundo punta. Buena visión de juego, versátil, veloz y mucha clase es lo que define a este jugador, al que su entrenador ya catalogó durante la temporada de «un jugador de superior categoría».

Alberto Fernández está feliz. Ha vuelto a sentirse futbolista en su retorno a la Región de Murcia, ya que a pesar de su corta carrera, conoce de primera mano la cara ‘B’ del deporte. Y es que con tan solo 19 años, cuando militaba en las filas del Real Madrid Castilla, una grave lesión en su rodilla derecha le dejó en el dique seco durante un año. Rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con afectación del menisco externo. Esa lesión frenó por completo su progresión en un filial madridista en el que cada vez tenía más peso. Tras ello, pasó por el Fuenlabrada, que confió en él a pesar de estar lesionado. Debutó en Segunda División en el mes de febrero de 2020 y pudo participar en seis encuentros.

El rendimiento que podía ofrecer el moratallero era una incógnita. Con tan solos seis partidos disputados desde su grave lesión y con 21 años, no se sabía cómo iba a responder. Nadie dudaba de su calidad, ya que eso no lo arrebata ninguna lesión pero sí de los problemas físicos que podría arrastrar. Con la temporada ya en su recta final y con los objetivos cumplidos, las lesiones le han respetado y no parece quedar rastro de aquello. Solo queda el último escollo para terminar de consagrar su gran temporada. Y no es otro que consiguiendo el ascenso a Segunda División.