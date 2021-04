La noticia no estaba en la tarde de ayer en el césped de Nueva Condomina. La noticia no estaba sobre el terreno de juego porque, por muchas vidas que los rivales le den al Real Murcia, el Real Murcia no está dispuesto a aceptarlas. La noticia realmente estaba en las gradas. Y eso que ya no se sienta Jesús Samper en el palco.

Desde hace ya bastante tiempo nadie puede hablar del madrileño como ‘amo’. Tampoco pueden reprocharle de alejar al murcianismo del equipo. Nadie usa ya la excusa de que no sacará su abono mientras que el abogado encabece el accionariado. Samper, por si alguien se despista, ya no existe, sin embargo ayer, Nueva Condomina acogió posiblemente la peor entrada de su historia en un partido liguero.

Solo 1.826 espectadores acudieron a un choque en el que no estaba, repito, Jesús Samper. Sí ocupaba su sitio en el palco Francisco Tornel. El notario murciano se sentaba en una de las mullidas butacas de la zona noble. El presidente grana contemplaba en un lugar privilegiado un estadio que de la última semana a esta ha perdido otros 1.000 asistentes, un estadio más vacío que nunca. Un estadio que, aunque algunos digan que las comparaciones son odiosas, acogió el mismo número de personas que La Condomina en el duelo que enfrentó al UCAM con el Sanluqueño.

Pero lo más seguro es que el máximo accionista más barato de la historia del club no miraba al tendido. Tampoco al terreno de juego. A Francisco Tornel, como a su socio Francisco Miró, otro de los fijos en la primera fila, parece no preocuparles que el Real Murcia viva la peor crisis deportiva de los últimos 25 años, porque la única preocupación de un sector del consejo de administración en los últimos meses es salvar sus cabezas, lanzar las culpas a diestro y siniestro y que siempre aparezca bien planchadita esa pancarta instalada en la lateral del estadio grana y que dice que ‘El Murcia es nuestro’.

Pues ‘su’ Real Murcia jugará la próxima temporada en la cuarta categoría del fútbol español, una tercera división a la que el club centenario solo había caído una vez en su historia. ‘Su’ Real Murcia, además, ya va último del subgrupo D del Grupo IV, donde compite con equipos como el Tamaraceite o el Cádiz B. Y, lo más triste, ‘su’ Real Murcia solo contó ayer con el apoyo de 1.826 aficionados en las gradas.

Si hoy Francisco Tornel vuelve a hacer otra ‘tourné’ por los medios, posiblemente se felicite porque nadie se revolvió al palco, porque ni hubieron pitos ni pañuelos como en otras ocasiones. Eso hará dormir tranquilo al presidente del Real Murcia. Sin embargo, posiblemente, la realidad sea otra. Posiblemente la realidad es que más de seis mil aficionados murcianistas, pudiendo ir a ver a su equipo al campo, prefirieron demostrar su cansancio, su hastío y su decepción quedándose en casa.

Esa afición que cada mes de julio es capaz de llenar las gradas del campo del Muleño para ver el inicio de la pretemporada de su equipo, este mes de abril ha dicho ‘basta ya’. Y como la Federación de Peñas anda desaparecida, y como nadie lidera una especie de levantamiento, el murcianismo ha apostado por hacer voto de silencio o simplemente por abstenerse. Frente al Cádiz B fueron 2.800 espectadores. Ayer, más de mil se bajaron del barco. Mil ochocientos acudieron al campo. Mil ochocientos que, pese a intentar poner buena cara y a no protestar mucho por si los más papistas le quitan el carné de abonado, ya se habían arrepentido del desplazamiento a la media hora. Pero lo peor estaba por llegar, porque cuando el colegiado pitó el final del encuentro, además de no ver ganar a su equipo, tuvieron que ser testigos en directo de la celebración del Linense, que gracias al 0-0 sumó el punto que le faltaba para ascender a la Primera RFEF. Y, por desgracia, no acaba aquí la cosa. Todavía queda otro partido en casa, el que se disputará dentro de quince días frente al Tamaraceite. ¿Cuántos aficionados ocuparán sus butacas en ese encuentro? Ya pueden hacer sus apuestas.

No confirmó el Real Murcia ayer su descenso a la tercera división, esa cuarta categoría que el próximo año se llamará Segunda RFEF. No lo hizo porque el Sevilla Atlético y el Córdoba quieren complicarse la vida. No ganaron los sevillistas y tampoco los andaluces, lo que hacía que a mediodía el murcianismo aumentase sus números para el sorteo de un posible milagro. Pero ni la derrota del filial ni el empate de los cordobeses daban esperanza, y no daban esperanza porque nadie confía en el peor Real Murcia de los últimos 25 años.

A los 27 minutos se confirmó que cuando el Real Murcia parece haber tocado fondo, todavía es posible caer un poco más. Tenían los granas un penalti a favor para adelantarse en el marcador. Pero se repitió la historia de La Línea. No fue Verza el que lo lanzó. Fue Carrillo el que asumió la responsabilidad. Lo lanzó a la izquierda del portero, al mismo sitio que se lanzó Nacho Miras para despejar el esférico fuera y dejar al murcianismo con cara de tonto, si es que ya hay ya cara de tonto que entienda esta situación.

Al error desde el punto de penalti se unió una primera parte desesperante, con continuos centros a la nada, con un Linense haciéndose fuerte y dando envidia por la gran actuación de Coulibaly. Mejoró el Real Murcia en la segunda parte. Mejoró porque a los de Calderón les valía el empate y prefirieron guardar la ropa a arriesgar.

Con los visitantes cerrando filas, los de Loreto dieron un paso al frente, acechando el área pero sin la calidad suficiente para combinar y dibujar jugadas que sorprendieran a una defensa liderada por Mikel y Danese. Y si Carrillo y Abenza se sacaron alguna de la manga, ya estaba Miras para convertirse en el cerrojo de su equipo. Al final un empate que provocó el penúltimo bochorno que sufre la afición grana, que tuvo que ver la única celebración que este año se vivirá en Nueva Condomina, la de un Linense que sacó incluso el champagne para festejar que ya es equipo de la Primera RFEF.

Loreto: "La afición se merece mucho más, lleva mucho tiempo sufriendo"

El técnico del Real Murcia, José Luis Loreto, ya no sabe qué decir cada vez que comparece en la sala de prensa y su equipo ha sumado una nueva jornada sin ganar. Tras el empate frente al Linense, el sevillano comentaba que «es un calco de los que nos ha ido pasando, pero es lo que hay», lamentando una vez más que no se aprovechen las oportunidades que se crean, ayer un penalti. «Dos partidos con ellos y fallas dos penaltis», decía, refiriéndose a la pena máxima errada este domingo por Carrillo y la que falló en La Línea Verza. «Está claro que nos ha faltado algo. En esta competición fallar tanto te penaliza muchísimo. Hemos tenido el control, pero si no metes es imposible ganar el partido», continuaba, lamentando que «ellos con muy poco nos han sacado 4 puntos en los dos partidos».

«Hoy vuelves a fallar el penalti y a navegar contracorriente. Hemos tenido oportunidades claras de hacer gol, al final son los goles los que marcan la diferencia», decía José Luis Loreto en rueda de prensa.

Además de que solo acudieron 2.800 espectadores a Nueva Condomina, algunos de ellos pitaron y dedicaron cánticos contra los jugadores al final del partido. Sobre esto, el técnico sevillano del Real Murcia comentaba que «la afición se merece mucho más». «Lleva mucho tiempo sufriendo y los que hemos vivido épocas buenas sabemos lo que es el Murcia y la historia que tiene», continuaba, añadiendo que «nos está tocando vivir estos momentos difíciles». «Tarde o temprano este club saldrá hacia arriba porque tiene una afición que lo va a apoyar y porque tiene gente trabajando para que esto salga adelante. Esas son las piezas básicas para empezar a andar. Cuando termine esta temporada hay que analizar todo e intentar cometer los menores errores posibles», concluía Loreto.

Al Real Murcia le quedan dos partidos para acabar esta temporada. El domingo que viene visitará el campo del Cádiz B y dentro de quince días recibirá la Tamaraceite en Nueva Condomina, en el que será el último partido de Loreto.