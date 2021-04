No era una victoria más. No se trataba de tres simples puntos. El UCAM Murcia quería darle sentido a todo el trabajo de la temporada ayer ante el Atlético Sanluqueño. Se trataba de refrendar una campaña que, pase lo que pase de aquí en adelante, quedará para el recuerdo en la joven historia del UCAM Murcia.

Ante el Sanluqueño, los universitarios consiguieron certificar de forma matématica su presencia en el play off de ascenso a Segunda División. Lo tenían casi hecho, solo faltaba dar el último golpe para conseguir el segundo gran objetivo de la temporada. El primero, el de la clasificación para la Primera RFEF, ya estaba conseguido. En la segunda fase, el objetivo era el play off y también está logrado. Además, con dos jornadas de antelación. El tercer y último escalón será el ascenso al fútbol profesional. Aquello con lo que sueña cada uno de los componentes de la plantilla. Aquello para lo que este equipo estaba confeccionado y que, con pies de plomo, cada vez están más cerca de conseguir. Porque este UCAM Murcia está hecho para campeonar. Lo lleva demostrando todo el curso sobre el césped con un fútbol compacto, un grupo bien entrenado y con agallas. Un equipo con hambre, que cuando aparecen adversidades, rema a contracorriente. En tres de los últimos seis partidos, el UCAM ha empezado perdiendo con un gol antes del minuto cinco de partido (Sanlqueño, San Fernando y Recreativo Granada) y en todos ellos, ha terminado ganando. Cuestión de orgullo y no rendirse.

Al igual que en el último partido en casa frente al San Fernando, un gol tempranero dejaba frío a todos los asistentes. Adrián Armental sacó un gran centro por la derecha en la primera jugada del partido, no consiguió sacar la zaga universitaria y Arasa agarró un balón muerto dentro del área para inventarse un taconazo de superior categoría que habilitaba a Marc Caballé. No podía empezar pero el partido para el UCAM Murcia pero lo cierto es que no pareció importar mucho a nadie porque si este equipo ha demostrado algo, es que se puede confiar en él. Líderes de la primera fase, primeros provisionalmente en la segunda y con una racha de once encuentros consecutivos como invicto le avalan. Y efectivamente, no tardó en llegar la igualada. Antes del minuto cinco, el UCAM ya había conseguido la igualada en el marcador. Movió la pelota perfectamente de un lado para otro hasta que se juntaron los jugones. Alberto Fernández, de Vicente y Liberto triangularon hasta que éste último se quedó en una posición propicia para poner un centro al que no llegó Aketxe por falta de centímetros pero sí lo hizo Xemi en el segundo palo. Nuevo gol del sabadellense que sigue creciendo y mostrando su mejor versión en el tramo decisivo de la temporada.

Fue una primera parte frenética la que se vivió en La Condomina. Los primeros quince minutos iban a un ritmo de superior categoría. Ambos equipos practicaban un buen fútbol aunque la balanza se decantaba del lado del UCAM Murcia en cuanto a las llegadas a puerta. Aketxe y Alberto Fernández pudieron hacer el 2-1 a los pocos minutos pero no estuvieron acertados. Cuando parecía que más cómodo estaba el equipo universitario, Adrián Armental hizo el segundo para los andaluces. En una pelota muerta dentro del área, se durmieron en exceso tanto Josete como Liberto y Armental se adelantó a todos para adelantar a los suyos con la cabeza. Grosero y extraño error de la zaga azuldorada.

Se desinfló un poco el UCAM Murcia tras el segundo gol. Otra vez había que remar a contracorriente. Para colmo, Adri León dijo basta y se retiró lesionado a la media hora de partido. Está teniendo muy mala suerte el cántabro con las lesiones desde el comienzo de temporada. Salió en su lugar Admonio y cambió el esquema Salmerón de un 4-4-2 a un 5-3-2 con Admonio incrustado entre Charlie y Josete. Johan y Liberto se convirtieron en extremos, Xemi bajó su posición a mediocentro y Alberto Fernández se situó junto a Aketxe, un poco más atrasado. Controló el esférico el UCAM Murcia con esa composición sobre el césped pero no movió el esférico lo suficientemente rápido para romper la defensa visitante y volver a igualar la contienda.

Cambio radical tras el descanso

El UCAM Murcia salió con otra cara al descanso. Se vio en apuros el conjunto universitario y sacaron lo mejor de sí. De la igualdad dominante de los primeros cuarenta y cinco minutos se pasó a un dominio en todos las facetas por parte de los de Salmerón. Salió con una marcha más y pronto empezaron a sucederse las ocasiones. Al minuto de la reanudación, Liberto Beltrán, el más incisivo de los murcianos, rompió a la defensa con su velocidad y tiró un pase de la muerte que se paseó por todo el área pequeña. Avisó continuamente por ambas bandas con Santi Jara y Liberto muy activos pero estaban los universitarios poco acertados en los últimos metros.

Alrededor de la hora de partido, Rafa de Vicente hizo de capitán una vez más y demostró por qué es uno de los jugadores más capacitados para practicar este deporte en toda la categoría. Filtró un balón perfecto a la espalda de los dos centrales que dejó completamente solo a Aketxe. El vasco llegó antes que Allen y le derribó claramente y forzó el penalti. Él mismo se encargó de transformarlo y empató la contienda. Suma ya siete tantos Aketxe esta temporada. A pesar de contar con menos protagonismo, sigue cumpliendo con creces y lidera a su equipo en este apartado.

Siguió apretando el equipo universitario, sabedor de que consiguiendo la victoria tendría muchas opciones de meterse en el play off. Movió el banquillo Salmerón quitando a Johan y Liberto y metió a Chacartegui y Buyla en su lugar. Y no pudo estar más acertado Salmerón con este cambio, pues entre los dos, armaron la jugada que iba a poner el tercero en la cuenta del UCAM Murcia. En el 80, con una gran galopada, Chacartegui llegó a línea de fondo por la banda izquierda y le puso un caramelo a Buyla, libre de marca, para poner el gol de la remontada. Activaron todos los cambios un poco más al UCAM, que ya de por sí dominaba con claridad la segunda parte.

Los últimos diez minutos de partido los ató muy en corto el UCAM Murcia, que apenas dio opciones a su rival y no se acercó a la portería de Unai Agirre. Con un ojo pendiente en el encuentro del Linares-San Fernando, los universitarios celebraron a lo grande en el centro del campo con cánticos. Celebraron la clasificación para un ansiado play off en una de las temporadas más duras y crueles que se recuerdan a causa de este formato. Tres puntos de oro para el UCAM Murcia, que a falta de dos jornadas para el final de la fase de ascenso, ya solo le queda luchar por terminar líder.

Salmerón: «Hemos creído hasta el final para conseguir el objetivo»

José María Salmerón está de enhorabuena. Y no es para menos. El UCAM Murcia ha conseguido el billete para el play off de ascenso a Segunda División con otra remontada por partido doble ante el Atlético Sanluqueño. Se mostró muy satisfecho Salmerón con el juego del equipo. «Nos hemos sobrepuesto con sus dos goles. Hemos seguido creyendo en hacer las cosas bien y en la segunda parte el equipo ha empezado a jugar más tranquilo. Ha sido muy buena, controlando el juego, parando las transiciones y teniendo ocasiones de gol», declara el técnico.

Con las bajas de Jordi Sánchez por sanción y con la de Biel Ribas y Viti por lesión, Salmerón tuvo que sacar una alineación inédita en la que debutó el arquero Unai Agirre en la liga. «Queríamos sacar un equipo muy vertical. Por eso sacamos a Liberto ahí. Sabíamos que iba a ser un rival muy replegado y queríamos tener una banda ofensiva. Hemos sido valientes aunque es verdad que el segundo gol encajado viene por ahí».

Habló también sobre la nueva lesión de Adri León. «Es una lesión muscular. Parece una elongación en el muslo y veremos a ver lo que dice el médico sobre su situación», manifiesta. No es la primera vez en la temporada que el UCAM empieza perdiendo en los primeros minutos de partido, situación que preocupa a Salmerón. «Mira que lo hablamos durante la semana pero ha vuelto a suceder. Lo que queremos es empezar ganando y que no vuelva a suceder», explica. También tuvo palabras para los hombres de refresco. «Quiero nombrar a Chaca, Javi, Jannick... Todos los que han salido de refresco lo han hecho muy bien», finalizaba.