Será a partir de las seis de la tarde cuando se vea realmente el estado de ánimo de una decepcionada afición del Real Murcia. Será a partir de las seis de la tarde cuando se vea la respuesta de esos aficionados que todavía intentan asimilar el descenso a Tercera. Puede que baje de nuevo la asistencia -en el último partido fue de 2.800 espectadores- y puede que los jugadores se lleven una buena bronca después de dejar escapar casi todas las opciones de llegar a la Primera RFEF.

A la espera de que se confirme el descenso matemático, a los de Loreto solo les queda defender su dignidad, y eso tendrán que intentar hacer hoy frente a la Balompédica Linense, que llega a Murcia con el objetivo de dar un paso más hacia un ascenso que no disfrutarán los aficionados murcianistas.

Ya hace quince días, pese a la victoria in extremis frente al Cádiz B, los seguidores del Real Murcia no dudaron en despedir al equipo con pitos. Hoy la bronca podría ser mayor, y es que el murcianismo vive una pesadilla que parece no tener fin y a la que le quedan tres jornadas con la de esta tarde.

Aunque pocos confían ya en un milagro, tanto Loreto como sus jugadores han aprovechado cada una de sus comparecencias públicas para hablar de que mientras haya opciones, hay esperanzas. Deberán demostrar hoy que creen en sus propias palabras, y deberán hacerlo con un triunfo que corte de raíz la caída. Solo Álvaro Moreno será baja en este partido. El central murciano, que volvía a la titularidad hace una semana, se perderá el encuentro por sanción. Eso hará que regrese al terreno de juego Miguel Muñoz como compañero de Edu Luna en el centro de la zaga.

La defensa volverá a estar en el centro de todas las miradas. Sus continuos fallos en las últimas jornadas están costando muchos puntos, y Loreto no es capaz de curar la herida.

El Linense será el equipo que hoy visite Nueva Condomina. Llega como líder destacado de este grupo. Con 37 puntos quiere acercarse más al ascenso a la Primera RFEF. Acumulan los de Antonio Calderón cuatro triunfos seguidos, haciendo pleno en esta fase. Ya ganaron en el Municipal de La Línea al Real Murcia, choque en el que los granas fallaron un penalti.