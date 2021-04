Jordi Sánchez llegó al final del mercado de invierno cedido por el Castellón con el objetivo de que el equipo mejorara sus prestaciones ofensivas. Para que el catalán llegara, el club tuvo que ceder a Eneko Jauregui al Lleida. De Sánchez, además de goles, se esperaba que aportara presión y trabajo defensivo.

Y lo cierto es que el delantero catalán, que venía de no jugar demasiado en el Castellón, no ha decepcionado al club universitario. Desde que llegó, Sánchez ha anotado cuatro goles que hacen de él el segundo máximo goleador del equipo, a solo dos tantos de Aketxe.

Con su buen estado de forma y su continuo esfuerzo en cada partido, que el catalán nunca negocia, Sánchez no ha tardado en hacerse un hueco en el once titular del equipo de José María Salmerón, que es actualmente líder de su grupo, empatado a 33 puntos con el Linares.

Es, por tanto, una baja sensible para el UCAM Murcia la de Sánchez, que, tras ver su quinta amarilla este curso la pasada jornada ante el Algeciras, tendrá que cumplir sanción y no podrá jugar contra un Atlético Sanluqueño que es colista del grupo y no ha ganado un solo partido en esta segunda fase.

El conjunto de Salmerón venció al Atlético Sanluqueño por 0-1 en su visita al Estadio El Palmar en la primera jornada de la segunda fase. En la segunda jornada, el Atlético Sanluqueño cayó en casa del Betis B por 3-1. En la tercera jornada, el pasado domingo, el Linares se llevó la victoria a domicilio en El Palmar por 0-2.

El humilde club de Sanlúcar de Barrameda, municipio de la provincia de Cádiz, venía de conseguir un hito inédito en su historia en la primera fase de la competición, en la que logró clasificarse para la Primera RFEF al finalizar tercero en un grupo en el que se encontraban, entre otros, el Algeciras, al que los sanluqueños vencieron heróicamente por 2-3 en la última jornada para hacerse con la tercera plaza y que la pasada jornada rascó un empate a uno ante el UCAM Murcia, y el San Fernando. En el grupo también se encontraban el Linense, el Tamareceite y el Cádiz B, que disputan el acceso a Primera RFEF en el grupo del Real Murcia.

Así pues, el Atlético Sanluqueño ha conseguido de sobra el objetivo que se marcó para esta temporada. De ahí que no sorprenda que el equipo haya levantado el pie del pedal en esta segunda fase. No obstante, no se puede confiar el UCAM Murcia, que tropezó por primera vez el domingo pasado tras encadenar tres victorias consecutivas. El propio Salmerón declaraba que el Sanluqueño es un «equipo peligroso», sobre todo a balón parado y en la transición ofensiva.

Destaca en el Sanluqueño el delantero Diego Cervero, que lleva seis goles esta temporada.