Se notaba que no es una semana cualquiera. Toca afrontar un partido complicado por la situación que se atraviesa, por el rival que habrá enfrente sobre el terreno de juego el próximo sábado y por el clima que se va generando conforme avanzan las semanas y el equipo no sale del descenso.

A todo ello tenía que hacer frente Luis Carrión en las horas previas a la visita del Cartagena a Las Gaunas para medirse al Logroñés. Por ello, el técnico catalán dejaba claro que no vale otra cosa que no sea ganar y que sería un paso atrás no hacerlo: «Nosotros tenemos que ir a ganar, conseguir los tres puntos. Debemos ir con todo y saber que es un partido importantísimo en el que si nos traemos los tres puntos estaremos más cerca de poder salvarnos», asegura el preparador albinegro.

No es solo el hecho de que pueda ser un partido ante un rival directo el que hace que el duelo sea trascendental. Mirando la clasificación, puede cambiar radicalmente el panorama en función del resultado que el conjunto albinegro consiga cosechar ante los riojanos. Hay demasiados botines en juego como para pensar que es un encuentro cualquiera: «Es un partido importantísimo, vital en el que tenemos que ganar. Tenemos que dejarnos la vida allí y seguramente si hacemos eso y estamos acertados de cara a puerta estaremos más cerca de ganar, de acercarnos a un rival, ganar el gol average y, según cómo vaya la jornada, salir incluso del descenso», afirma Carrión.

En el vestuario saben que los dos puntos que le separan de la salvación son más que salvables y que en caso de ganar, podrían salir de la zona baja y meter de lleno en la pelea a un Logroñés que se quedaría solo un punto por encima. Sin embargo, una derrota complicaría mucho las cosas: «Significaría una decepción porque nosotros vamos pensando en conseguir los tres puntos. No creo que haya miedo. Sabemos que la responsabilidad es alta, sabemos lo que nos jugamos y lo que todo el mundo está sufriendo por esta situación, incluidos nosotros. Eso hace que vayamos allí a darlo todo. Vamos a todo o nada allí y creo que lo vamos a conseguir porque veo al equipo bien», asegura.

El regreso más deseado

También hablaba de nombres propios el técnico en la rueda de prensa. El principal y más destacado, el de Álex Gallar, que con casi total seguridad estará de vuelta en la convocatoria y podría disputar algunos minutos en el encuentro: «En principio va a llegar. En el entrenamiento que queda veremos cómo son sus sensaciones. Igual no está para noventa minutos, pero sí para entrar en convocatoria», comenta.

El extremo catalán reaparecería después de recaer de su lesión en el encuentro frente al Zaragoza en el que disputó un cuarto de hora. Se ha perdido nueve de los últimos once encuentros y su vuelta puede ser fundamental para conseguir el objetivo de la salvación.

También hablaba el entrenador albinegro de Nacho Gil, de quien tras sus declaraciones unas horas antes, se había interpretado cierto pasotismo al utilizar la palabra «tranquilidad» para definir la situación en el vestuario. El técnico asegura que el futbolista valenciano es «una de las personas más comprometidas en el vestuario y uno de los que más ambición tiene». Además, dice que no está centrado en que el club traiga un delantero para suplir la baja de Cristian López.