Victoria de mérito de Jimbee Cartagena en Navarra ante Osasuna Xota en un encuentro ajustado que se le complicó cuando había logrado encarrilarlo (3-4). El cuadro cartagenero resistió el envite final de los locales y se hace con tres puntos que le permiten aprovechar el pinchazo de Palma para ponerse a solo un punto.

Comenzó el partido con un guion inmejorable para el conjunto de Duda, que cuando no había transcurrido el primer minuto de juego ya estaba por delante en el marcador. Waltinho logró batir a Aitor.

Las jugadas ensayadas y el balón parado fueron clave para dar aún más renta en el marcador. Fue Bebe quien sirvió un balón al primer palo que, de forma accidental todo Zurdo e introdujo el balón en su propia portería. Sin embargo, lejos de ello, el equipo buscó de nuevo la portería contraria. De nuevo en una jugada ensayada y de nuevo ejecutada por Bebe, el balón iba a acabar en el fondo de las mallas. La conexión cordobesa Bebe-Solano servía para que el pívot encontrara el envío del primero para batir con la pierna izquierda al arquero local y poner el 0-3 en el marcador que hacía presagiar un plácido encuentro para el Jimbee.

Pájara y sufrimiento

No iba a ser tan sencillo como podría haber parecido. Y es que con el partido controlado, unos minutos de despiste iban a apretar de nuevo el marcador. Primero era Mancuso el que se lograba marchar de Lucao para sacar un buen disparo cruzado con la derecha al que no iba a poder llegar Chemi y que metía a Xota en el encuentro. Poco después, Franklin perdía el balón siendo el último hombre y Juninho no se ponía nervioso ante el meta mazarronero para definir y poner el 2-3. En solo un par de minutos el equipo navarro se metía de lleno en la pelea.

Tenía por delante el Jimbee una segunda mitad complicada en la que aguantar la renta. Consiguió repeler los ocasiones de ataque de Xota en el tramo inicial para mantener la ventaja, pero se cargó de faltas. Con solo cinco minutos transcurridos, los de Duda acumulaban cuatro infracciones. No obstante, iba a llegar una bombona de oxígeno cuando más difícil se podía poner con el gol de Juanpi que volvía a dar distancia a los cartageneros.

Con mucho tiempo por delante, el Jimbee hizo la quinta falta y no lo iba a desaprovechar Xota. César hacía el gol de falta directa.

Apretaba de lo lindo Xota en busca del empate y a falta de dos minutos iba a estar a punto de lograrlo. El rechace de un disparo desde fuera era cazado por un jugador local para hacer la igualada, pero los colegiados señalaron falta al considerar que Chemi tenía el balón entre las manos. A pesar de que lo buscó hasta el final, Xota no logró anotar y el Jimbee se llevó los tres puntos en un reñido partido que le permite meter presión a los de arriba.