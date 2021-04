El campo murciano Hacienda del Álamo acogió el pasado fin de semana el último torneo del circuito Amateur Golf World Cup (AGWC) by LeClub 2020, aplazado desde diciembre por la situación sanitaria. Los cuatro jugadores que se ganaron un puesto en la final nacional el próximo día 16 de mayo en Barceló Montecastillo (Cádiz) fueron Manuel Martínez Corral y José Pagán Torres en primera categoría y Francisco Cifre García e Iban Parra Ruiz en segunda, además de los generosos premios especiales que otorga la organización. El mejor clasificado Stableford Individual Hándicap de cada categoría en la Final Nacional del AGWC by LeClub se clasificará para la Final Internacional de The Amateur Golf World Cup by LeClub Golf en representación del equipo español, en el HERITAGE RESORTS de Islas Mauricio. Las circunstancias han hecho que se solapen los circuitos 2020/2021, ya que este último comienza el próximo ocho de mayo en Panorámica Golf Sports & Resort. En esta temporada los campos murcianos incluidos son La Torre Golf, Saurines Golf, El Valle Golf, y Mar Menor Golf.