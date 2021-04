Está siendo complicada la temporada para el Real Murcia. El equipo no consiguió su principal objetivo, que era el acceso a la Primera RFEF en la primera fase de la competición, y se ha visto obligado a luchar por un puesto en la nueva tercera división del fútbol español en la segunda fase. Una segunda fase que comenzó mal, con una derrota ante el Linense en la primera jornada que acabó con el puesto de Julio Algar como director deportivo. En la segunda jornada, los granas lograron una victoria in extremis frente al Cádiz B, pero, tras la derrota de la pasada jornada, la tercera, contra el Tamaraceite, el equipo dirigido por José Luis Rodríguez Loreto, a seis puntos de los puestos de ascenso a falta de tres jornadas, tiene ya prácticamente imposible alcanzar la Primera RFEF, salvo que suceda un auténtico milagro en el que los aficionados ya no tienen ninguna fe.

Sin embargo, no todo son sombras en el Real Murcia. Si algo positivo tiene la situación actual es que los canteranos están teniendo oportunidades de comenzar a dejar huella en el primer equipo en este tramo final de temporada.

Guille Lozano, extremo derecho de Santomera, es uno de los que más minutos está teniendo. Ha sido titular en los dos últimos partidos, en los que ha dejado buenas sensaciones.

Lozano comenzó su carrera en el Santomera, luego se marchó a la cantera del Valencia, de la que pasó a la del Valladolid. Precisamente del club blanquivioleta llegó al Imperial en junio de 2020.

Se esperaban buenos números del extremo derecho en el club grana y Guille no ha decepcionado. El de Santomera es el tercer goleador del Imperial esta temporada. Ha anotado cinco goles en los diecisiete partidos que ha disputado.

Otro de los jugadores de la cantera que en estos últimos partidos ha podido jugar con el primer equipo y ser protagonista es Rognny Rodríguez. El venezolano fue el héroe en el único de los tres partidos que el Real Murcia ha ganado en esta segunda fase, contra el Cádiz B en el Enrique Roca. El delantero del Imperial salió en el minuto 77 sustituyendo a Verza y acabó anotando en el último minuto del tiempo reglamentario el gol que terminaría dando la victoria a los de Loreto.

Rognny es un canterano del Levante que llegó cedido al Real Murcia este pasado verano. El venezolano ha hecho un buen papel en el filial grana esta temporada, anotando seis goles, uno más que Guille Lozano y solo uno menos que el máximo goleador, que es Tiku.

Y es que el filial grana está viviendo una temporada completamente opuesta a la del primer equipo. Una temporada de ensueño.

El conjunto entrenado por Pepe Luna finalizó la primera fase de Tercera División como campeón del subgrupo A del grupo XIII con 44 puntos y actualmente está participando en la fase de ascenso, siendo cuarto en su grupo, a solo tres puntos del primer clasificado.

Lo que parece evidente y se está empezando a comprobar en estas últimas jornadas, es que el futuro del Real Murcia estará en gran parte basado en la cantera, sobre todo si finalmente se confirma un descenso a Segunda RFEF que nadie esperaba cuando comenzó la temporada.