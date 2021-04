El UCAM Murcia se encuentra a un paso de conseguir el segundo objetivo marcado para la próxima temporada después de asegurarse una plaza en la Segunda B Pro (Primera RFEF). El conjunto universitario tiene a tiro clasificarse para el play off de ascenso al fútbol profesional, pero lo podía estar rozando ya mismo con la punta de los dedos si llega a lograr la victoria en Algeciras el pasado domingo. El empate en tierras andaluzas ha frenado un poco la trayectoria de un UCAM, que sigue sin perder, aunque ha servido para poner de nuevo en alerta a la plantilla que dirige José María Salmerón tras el espectacular nivel desplegado la anterior jornada frente al San Fernando. « Veníamos de uno de los mejores partidos de la temporada. No hemos estado a la misma altura que la jornada anterior. Sabemos que es muy difícil estar a ese nivel pero ese es nuestro objetivo», explicaba Rafa de Vicente, capitán del equipo universitario y añadía que «a estas alturas de la temporada y ante estos rivales, cualquier partido es vital. Aquí nadie te regala nada. Nos estamos jugando meternos en un play off de ascenso a Segunda División, y por eso tenemos que corregir estos errores para que no vuelvan a pasar el próximo domingo ante el Atlético Sanluqueño».

Dos entradas para los abonados

Precisamente, para ese encuentro, que se disputará el domingo a las 18.00 horas en el estadio universitario, los abonados del UCAM Murcia tendrán a su disposición dos entradas adicionales para acudir al encuentro. «Los abonados podrán retirar de forma gratuita dos entradas extra para invitar a sus amigos y familiares al partido ante el Atlético Sanluqueño. Como novedad, esta semana podrán retirarse también online al seleccionar acompañantes en el momento de reservar su butaca en ucamcf.compralaentrada.com», comunicaba el UCAM a través de sus canales oficiales.

Aunque, de igual forma, también podrán adquirirse estas localidades gratuitas en las oficinas a partir en horario de oficinas de 9.30 a 14.00 horas y de 17 a 19.00 horas. El día del partido las taquillas abrirán dos horas antes del pitido inicial.