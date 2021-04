El final de la liga regular de la ACB pinta como poco emocionante. El UCAM Murcia, inmerso de lleno en la búsqueda por el play off gracias a su gran racha de victorias, se ha visto beneficiado al término de la jornada 32 del campeonato a pesar de no haber jugado. Cuatro de los rivales que también luchan por este objetivo han perdido su encuentro, lo que comprime aún más si cabe la parte media de la tabla. Joventut, Manresa, Unicaja y Gran Canaria no han podido ganar en la jornada. Los universitarios, actualmente en el duodécima posición con un balance de 12 victorias y 17 derrotas, se encuentran a dos triunfos del Manresa, que marca los puestos de play off aunque los de Pedro Martínez tienen dos partidos disputados más que el UCAM.