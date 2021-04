El murciano Carlos Alcaraz afronta esta semana el segundo torneo ATP 500 de su carrera deportiva. En el anterior, en pista rápida, cayó en primera ronda en Acapulco. Pero ahora, en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y en tierra batida, se le presenta la segunda oportunidad en un escenario que conoce a la perfección, puesto que pertenece al RCTBarcelona y ya estuvo hace dos años en la previa de este mismo torneo cuando solo tenía 15 años. Su presencia en el clásico ATP catalán ha levantado mucha expectación, sobre todo después de alcanzar las semifinales en el 250 de Marbella. Su estreno será mañana martes, en un horario por confirmar, contra el estadounidense Frances Tiafoe, quien ocupa actualmente el puesto 65 del ránking mundial y que llegó a estar en el 29 en noviembre del año 2019.

Alcaraz compareció ayer en Barcelona en rueda de prensa. Habló de su partido de primera ronda y también de cómo lleva que tantos focos estén centrados en él:«Para nada me agobia que se centren en mí. Yo intento no dar mucha importancia a lo que hablan de mí, voy seguir a mi bola, entrenando y pasándomelo bien junto a mi equipo de trabajo. Solo estoy centrado en mí», expresó a pregunta de La Opinión.

También restó importancia a esa mala racha que acumuló en el tramo final de la temporada de pista rápida. «Hay que ser humilde, saber en qué terreno estás y dónde he llegado. Soy nuevo en la ATP, todos los jugadores tienen más experiencia y han jugado muchos más partido que yo. Al final hay que saber con quién pierdes y la manera en la que pierdes. He caído en primera ronda contra gente muy buena y esas derrotas me han servido para seguir mejorando», reconoció el joven tenista de ElPalmar, quien en este torneo jugará los dobles con Pablo Carreño, que también está entrenado por el equipo técnico que dirige JuanCarlos Ferrero. El debut será hoy a las doce de la mañana contra el dúo formado por el holandés Wesley Koolhof y el polaco Lukasz Kubot, que son los cuartos cabezas de serie.

Además, sobre su rival mañana en individuales destacó que «es un gran jugador, muy dinámico en el sentido de que no sabes qué puede hacer. Tiene mucha mano, volea bien y juega bien de fondo. Va a ser un partido donde tendré que jugar muy bien desde el principio y hasta el final», resaltó.