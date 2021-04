Cada vez más presión. Cada vez menos margen. Pero cada vez más conscientes de que cada oportunidad es única para salir de abajo y estar más cerca del objetivo. Quedan solo ocho jornadas y el margen de error es cada vez más reducido. También lo es, por supuesto, para el Cartagena, que recibe esta tarde (18.15 horas, Movistar) a un equipo que está algo más arriba y –a priori- fuera de la pelea por el descenso.

Los de Luis Carrión tienen bajas importantes pero quieren hacer bueno el punto cosechado la semana pasada en Sabadell y la buena inercia de sensaciones –que no de resultados o al menos de forma excesiva- en los últimos partidos.

Volver a la senda de la victoria

Después de no haber logrado ganar al Sabadell en la Nova Creu Alta jugando más de media hora con un jugador más por la expulsión de un contrario, se podría pensar que no se atraviesa el momento idóneo para afrontar este tramo decisivo de la temporada. Y seguramente no lo sea. Sin embargo, no sería justo ceñirse a ese resultado final. La realidad es que a día de hoy el Cartagena suma cuatro jornadas sin conocer la derrota y solo ha perdido una vez en las seis últimas fechas.

El problema llega porque de esos otros cinco encuentros solo ha logrado ganar uno. Fue ante el Alcorcón y fue en el mismo escenario donde esta tarde va a tratar de volver a conseguirlo venciendo al Tenerife. El equipo insular se planta en el feudo albinegro con la intención de repetir un encuentro y un resultado similar al que logró en la ida. Los tinerfeños pasaron por encima del equipo dirigido entonces por Pepe Aguilar goleando con un claro tres a cero en el Heliodoro Rodríguez López.

Desde entonces, las trayectorias de ambos han sido inversamente proporcionales. El Tenerife ha ido subiendo como la espuma hasta situarse lejos del descenso . Todo lo contrario a un conjunto albinegro que apenas ha podido dormir alguna jornada en posiciones de permanencia.

Los de Luis Miguel Ramis vienen de ganar a un duro rival como el Sporting de Gijón en casa, pero su última salida lejos de su estadio la perdieron frente a otro de los conjuntos que se encuentran en la zona baja como es el Logroñés.

El más difícil todavía

Es evidente que al Cartagena no le están saliendo las cosas. La mala suerte, los errores propios, el no saber gestionar del todo bien los momentos clave… Todo ello le está pasando factura y ha hecho que, en muchas ocasiones, se perdieran puntos que estaban prácticamente en el bolsillo.

Tampoco ha habido suerte con las lesiones. La lesión de Cristian López que le hace perderse toda la temporada lastra de forma importante. La delantera se queda apenas sin efectivos y concretamente sin uno que en las últimas jornadas estaba siendo uno de los futbolistas más destacados del equipo. Tampoco va a poder estar todavía Álex Gallar.

Las buenas noticias para Luis Carrión llegan por la posibilidad de recuperar a Toni Datkovic.

El capitán canario, baja por ser contacto estrecho de un positivo covid

El capitán del Tenerife, Suso Santana, se ha quedó fuera de la convocatoria del conjunto blanquiazul para el doble compromiso como visitante, ante el Cartagena y el Mirandés, por haber sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus.

El club explicó en un comunicado que el canterano Ethyan González, que está llevando a cabo su recuperación con los servicios médicos del primer equipo, ha dado positivo en una prueba a la que se ha sometido este sábado.

La nota detalla que Suso Santana, que ha dado negativo en una prueba realizada ayer, es contacto estrecho del canterano y, aplicando los diferentes protocolos, tendrá que aislarse en su domicilio y, por lo tanto, se ha quedado fuera de la convocatoria. Ethayn González se encuentra bien y sin síntomas, explica el club.

Asimismo, el lateral izquierdo Álex Muñoz y el atacante Álex Bermejo, que fueron titulares en el partido del pasado fin de semana ante el Sporting, también se han quedado fuera de la convocatoria para los partidos que los canarios disputarán.