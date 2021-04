El UCAM Murcia se encuentra en un estado de forma sensacional. Los universitarios, único club de la Región de Murcia que está luchando por ascender a Segunda División, han empezado la fase de ascenso como un tiro ganando sus dos primeros partidos con solidez atrás y contundencia arriba, dos cualidades que definen la temporada del equipo de Salmerón.

Tras vencer por 3-1 al San Fernando en uno de los mejores encuentros del curso, el UCAM Murcia visita al Algeciras (12.00, La 7) en uno de los encuentros más esperados de esta segunda fase. Y es que, tanto andaluces como murcianos, quedaron primeros de sus respectivos subgrupos al término de la primera fase, aunque es cierto que los universitarios han arrastrado su buena dinámica en la segunda fase, sumando los seis puntos disputados, y el Algeciras no ha hecho lo propio y comenzando con un bagaje de una victoria y una derrota. Esa derrota sufrida ante el Linares hizo al Algeciras descolgarse un poco del UCAM Murcia. Actualmente, los de Salva Ballesta son terceros a cuatro puntos del UCAM y del Linares y tienen un colchón de dos puntos frente al Betis Deportivo.

Los de Salmerón recuperan para el decisivo encuentro frente al Algeciras a dos pilares fundamentales en la alineación. Tanto Charli Dean como Adri León, que se perdieron el partido contra el San Fernando por acumulación de tarjetas, vuelven a la convocatoria y presumiblemente lo harán al once, aunque no ha querido dar pistas José María Salmerón. «No intento pensar mucho en la alineación. Me gusta más fijarme en el trabajo diario. Todos están a un gran nivel. Cualquier futbolista puede ser titular», dijo Salmerón en la previa del encuentro, ya que con toda la plantilla sana, tiene donde elegir el almeriense.