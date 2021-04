El UCAM Murcia sigue con pies de plomo hacia el play off. No pudo vencer al Algeciras en el Nuevo Mirador pero consiguió un valioso punto que le acerca un poco más hacia el objetivo de conseguir el ascenso a Segunda División. Se enfrentaban los campeones de los dos subgrupos y la igualdad fue la tónica dominante del encuentro. Dominó el esférico el Algeciras desde el comienzo pero no lograba crear grandes ocasiones. De hecho, fue el UCAM Murcia quien golpeó primero por mediación de Rafa de Vicente, que abría el marcador con una volea brillante. Sufrieron los universitarios más tras el descanso debido al empuje de los locales. Consiguieron el empate gracias a un gol de penalti de Álvaro Romero en el 65. En los últimos minutos del partido, Biel Ribas sostuvo a su equipo con dos grandes intervenciones.

El UCAM Murcia quería seguir con el nivel que está dando en los últimos partidos y enfrente tenía una prueba de fuego. El Algeciras, que fue campeón del subgrupo A, se jugaba mucho ante los universitarios en su feudo ya que en caso de derrota, se alejarían a siete puntos de ellos quedando nueve y abría la posibilidad de caer de los puestos de play off a Segunda.

A pesar de las restricciones de aforo, se notaba que era un día clave en el devenir de los intereses del Algeciras y así lo mostraron desde el pitido inicial la hinchada de los algecireños. Empezaron muy enchufados, tanto grada como equipo. Y es que, antes de cumplirse el minuto de partido, el equipo de Salva Ballesta tuvo la primera ocasión clara del encuentro. Álvaro Romero, con un gran disparo desde fuera del área, estrelló el esférico en la madera, dejando claro que no iba a ser un partido plácido para los universitarios.

El UCAM Murcia, con ese susto inicial, intentó hacer su juego. Tres nuevas caras sacó Salmerón en su once. Volvieron los sancionados Charlie Dean y Adri León, además de la entrada de Alberto Fernández por Xemi en la mediapunta. Los primeros compases del encuentro fueron muy igualados. El Algeciras intentaba romper las líneas defensivas del UCAM a través de posesiones largas y los azuldorados hicieron lo propio filtrando balones largos a Jordi Sánchez por las bandas. Tuvo una el UCAM Murcia tras un gran centro de Santi Jara por la derecha que remató Liberto al semifallo y se marchó por muy poco. Gran primera parte firmó el de Almansa, que entra en la fase decisiva de la liga en un gran momento de forma. Se mostró un poco más intermitente Liberto con respecto al nivel que había mostrado en las últimas jornadas.

Fue una primera mitad sin muchas ocasiones. Pero como suele acostumbrar el UCAM Murcia gracias, en parte, a la calidad individual de sus jugadores, aprovechó su primer tiro entre los tres palos para adelantarse en el marcador. Liberto puso un centro raso al área, despejó la zaga local y sin dejar que botase el esférico en el suelo, Rafa de Vicente empalmó una increíble volea para batir a Vallejo. Gran golpeo del centrocampista que abría la lata con una obra de arte.

Después del gol, el Algeciras monopolizó la posesión del cuero pero apenas pudo crear peligro claro. Solamente en una ocasión, logró desarmar a la defensa universitaria. Con un gran pase entre líneas, Canillas se quedó solo delante de Biel Ribas. A medida que avanzaba, más pequeña se le hacía la portería. Y más si cabe si enfrente tienes a un portero tan imponente como Biel. El arquero sacó el gol en un mano a mano y permitió que el UCAM Murcia se fuera por delante en el marcador al descanso.

Tras la reanudación, el UCAM quiso dormir el partido. Quizá demasiado pronto. Los primeros quince minutos fueron a un ritmo menor que el de la primera mitad. Pero sirvió para que los locales, alentados por sus pocos pero ruidosos aficionados, tomaran aire y prepararan las embestidas en el último tramo de la segunda mitad. Y así fue, poco a poco, el UCAM se fue metiendo atrás, impulsado por las urgencias de los andaluces y empezaron a sucederse las ocasiones. En el minuto 65, el Algeciras tuvo una ocasión clarísima tras un córner en la que nuevamente, Biel Ribas impidió el empate tras sacar sobre la línea de gol un gran cabezazo. Un minuto más tarde, Álvaro Romero encaró a Adri León dentro del área y éste, algo más lento de lo habitual metió la pierna y lo derribó dentro del área. El colegiado señaló penalti y el mismo Romero, a lo panenka, se encargó de transformarlo. Venía apretando el Algeciras y se encontró con el premio del gol.

La inercia del partido favorecía a los de Salva Ballesta después del empate aunque el UCAM Murcia no se descompuso en exceso. Intentó llegar a los dominios de Vallejo aunque sin mucha claridad. Solamente Aketxe, con un disparo de libre directo inquietó al meta local. Alrededor del minuto 80, el Algeciras volvió a imprimir otra marcha más al partido y puso sobre las cuerdas al equipo universitario. Primero amenazó la portería de Biel Ribas con un disparo de Amenara y tan solo un minuto después, Canillas tuvo otra ocasión clara aunque el disparo, muy centrado, lo desvió Biel Ribas, que fue sin duda, el mejor de los murcianos.

No hubo tiempo para mucho más y el UCAM Murcia firmó las tablas antes de que acabara el partido en un estadio muy complicado. Sigue sumando el conjunto universitario y tiene cada vez más cerca la clasificación matemática para el play off.