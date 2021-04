La temporada del Real Murcia no está yendo por el camino esperado. Los murcianos no consiguieron lograr mantener la categoría en la fase regular del curso y ahora están trabajando a contracorriente en la segunda fase para no certificar su descenso a la cuarta categoría del fútbol español (Segunda RFEF). Hoy, los granas visitan el Juan Guedes de Tamaraceite (13.00, Footters) en un encuentro en el que no se puede fallar para seguir con aspiraciones de conseguir la permanencia.

No empezaron los murcianos con buen pie el segundo tramo de competición al caer frente al Linense en la primera jornada en un duelo directo que complicaba aún más la situación al Real Murcia. Sin embargo, los granas consiguieron reconducir un poco la situación al vencer 2-1 frente al Cádiz B con un gol ‘in extremis’ del canterano Rognny, que mantenía a los de Loreto con vida aunque aún en una situación muy delicada para conseguir la Primera RFEF. El Real Murcia se encuentra a seis puntos del Linense, que marca los puestos de acceso, con doce en juego. Esto provoca que no haya lugar al fallo y se tenga que sacar la victoria en prácticamente los cuatro encuentros que restan para el final de temporada.

No será una tarea fácil para los de Loreto, pues ni siquiera han conseguido enlazar dos victorias consecutivas en todo el curso, por lo que encadenar cuatro parece una tarea cuanto menos complicada. Pero en esto del fútbol todo puede pasar y la victoria ante el Cádiz B pudo suponer un antes y un después en el estado anímico de los jugadores.

El Tamaraceite, rival del Real Murcia, es uno de los equipos revelación del Grupo IV. A punto se quedó de conseguir el pase a la Primera RFEF en la fase regular pero una mala racha al término de ésta le dejó sin el premio. En la segunda fase, se encuentran en la misma posición que los murcianistas, ambos con 28 puntos. Aunque sí que es cierto, que los de Las Palmas de Gran Canaria arrastran una pero dinámica que el Murcia. No han conseguido vencer en ninguna de las primeras dos jornadas y suman un punto de seis posibles en la segunda fase. Además, sumando los resultados de la primera, son ya siete jornadas sin ganar para los del barrio de Tamaraceite. Tendrán ganas de reivindicarse ante el Real Murcia en su feudo, que a pesar de sumar dos derrotas consecutivas, se trata de un campo muy difícil. Con superfie de césped artificial, el Tamaraceite llevaba invicto en su casa desde enero de 2020, cuando perdieron en Copa del Rey ante el Granada.

Para el encuentro, el Real Murcia recupera efectivos y podrá contar con casi todos sus jugadores. Loreto solamente tendrá la baja de Iván Pérez y Carlos Palazón por lesión, y se le añade la de Miguel Muñoz por sanción. Por parte del Tamaraceite, cuentan con todos sus efectivos de cara al trascendental encuentro.