El Lorca Deportiva sigue aferrándose a un milagro para no perder la categoría. La salvación la marca el rival de los lorquinos, el Marbella (20.00, Footters), quien supera al Lorca en doce puntos. El encuentro de esta noche se va a disputar en el campo Municipal marbellí. Los andaluces ganaron el pasado domingo al Recreativo de Granada mientras que los lorquinos también supieron vencer al Marino.

El Marbella, donde ya no está Jose Manuel Aira en el banquillo, sustituido por Abraham Garcia, tiene la principal novedad en el regreso del aguileño Chumbi, quien no jugó ante los granadinos por acumulación de amonestaciones. Por su parte,otro aguileño,el técnico del Lorca Deportiva, Juanjo Asensio, no puede contar con el sancionado Diego Peláez pero si lo podrá hacer con Britos, quien cumplió castigo ante los tinerfeños.