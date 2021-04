El Jimbee Cartagena, que llevaba cuatro derrotas consecutivas en liga, volvió a encontrarse con la victoria ante el Fútbol Emotion Zaragoza, séptimo en la tabla, en el Palacio (7-0). El conjunto cartagenero, que sabía que no podía volver a perder si no quería que se le escapara el cuarto puesto, no jugaba en casa desde el 20 de marzo, cuando cayó ante el Inter por 3-4 antes de viajar a Madrid para disputar la Copa de España, en la que volvió a perder contra los madrileños en semifinales. El último partido de Liga tras la Copa fue la jornada pasada en casa del Viña Albali Valdepeñas, donde el Jimbee cayó por 4-2.

El Jimbee salió enchufado desde el principio y gozó de varias oportunidades en los primeros tres minutos, obligando a Bernard, el guardameta de los maños, a salvar un disparo tras otro. El Zaragoza, por su parte, intentaba aprovechar las contras.

Se veía venir el primer gol de los locales, que consiguió Bebe en el minuto 6 aprovechando un rechace en el segundo palo tras un disparo de Mellado que no pudo detener Bernad. No tardó en anotar el segundo Marinovic, en el minuto 7, tras un pase de la muerte de Juanpi desde el costado izquierdo.

Pidió tiempo muerto inmediatamente David Marín, el preparador del Zaragoza, para intentar despertar a su equipo. Lo cierto es que el tiempo muerto no acabó de surtir efecto. Solano tuvo el tercero con un disparo que se estrelló en el palo en el minuto 9. Llegaría finalmente en el minuto 12, cuando Bebe robó el balón en el mediocampo y armó un disparo que detuvo Bernad, pero le volvió a caer el balón al cordobés, que esta vez se lo pasó a Waltinho para que el brasileño marcara a puerta vacía.

A falta de tres minutos, Marín sacó a Eloy Rojas como portero jugador en busca de un tanto antes del descanso. No le salió bien la estrategia al entrenador madrileño. Perdió un balón el Zaragoza ante Avellino, que marcó el cuarto gol a puerta vacía casi desde su propia área en el 18. Un minuto después, en el 19, en una contra, Waltinho marcó el quinto antes del descanso.

A la vuelta del descanso salió a presionar el conjunto maño. Respondieron los de Duda con otra presión adelantada. La intensidad de los locales llevó a Ortego a cometer un penalti sobre Lucao en el 23 tras impedir chutar al brasileño trabándolo por detrás. Lanzó Waltinho el penalti, pero lo paró Dani Álvarez.

A seis minutos del final, David Marín volvió a intentar a la desesperada la estrategia que tan mal le había salido en la primera parte y sacó a Javi Alonso como portero jugador. Acorraló el Zaragoza al Jimbee atacando con cinco, por lo que Duda pidió tiempo muerto para corregir la defensa. A falta de cuatro minutos, el Zaragoza alcanzó las cinco faltas, pero no bajó la intensidad. Estrelló Eloy Rojas un disparo en la escuadra de la portería de Chemi en el 37.

Paradójicamente, a pesar del ataque constante del Zaragoza, el que logró el gol fue el Jimbee con una volea desde su área de Avellino que acabó con el balón entrando a portería vacía en el 39. A diez segundos del final, Waltinho anotó el séptimo gol rematando en el segundo palo un disparo desviado de Bebe para cerrar el encuentro en el Palacio.

Duda: «El resultado es inmejorable, hemos jugado bien»

En declaraciones posteriores al encuentro frente al Zaragoza, el entrenador del Jimbee Cartagena, Duda, se mostró contento con el juego desplegado por su equipo: « Hemos jugado bien, hemos sido un equipo defensivamente fuerte y eso nos da confianza para seguir trabajando por el mismo camino».

El preparador consideró que fueron «superiores desde el principio» ante un rival que «es complicado en su estructura táctica».

Le sorprendió «que nos hayan presionado desde el principio», pero «nos hemos aprovechado de eso y en un balón que la defensa estaba muy atrás conseguimos un gol».

A pesar de las ocasiones falladas en la segunda parte, «el resultado es inmejorable», sentenció Duda.