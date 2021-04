El Yeclano Deportivo vuelve a tener una nueva final para apurar sus opciones de evitar el descenso a tercera división, esta vez en Canarias, donde juega esta tarde a las 19.00 horas (Footters), ante el conjunto tinerfeño del Marino. La expedición azulgrana realizó ayer una sesión preparatoria en territorio insular y afronta el encuentro con importantes bajas.

A las ya conocidas por sanción del lateral Jesús Fortes, y del extremo Alberto Oca se le unió esta semana la lesión en la mano del delantero Christian Perales, además de un Víctor Fenoll que ha llegado falto de ritmo. Los de Sandroni tendrán enfrente al colista del grupo, el Marino, un conjunto que según el entrenador azulgrana «es un equipo muy parecido a nosotros, con unos números muy parejos a nosotros pero que han tenido todavía peor suerte en opciones puntuales de los encuentros, ya que se han mostrado como un equipo competitivo y al que no es nada sencillo ganarle en su casa».

«Al equipo ya no le vale el aire que logramos el domingo anterior y para seguir teniendo vida tenemos que coger más aire todavía», declaraba Sandroni. En este sentido, el técnico del Yeclano consideró ante las bajas que «faltan jugadores importantes pero no me canso de decir que si se pudiera pelear hasta el final sería por lo colectivo y no por lo individual» y añadió que «es una lástima porque el bloque cada vez está encontrando más cosas positivas, pero hay futbolistas que han dado mucho en el pasado al Yeclano que van a tener ahora la oportunidad de volver a dar». El entrenador puso además mucho énfasis en la potencia del centro del campo del Marino y en lo importante de saber adaptarse al choque.