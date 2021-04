A Loreto le salen las cuentas. Por lo menos para que su equipo pueda mantener vivas las opciones matemáticas de conseguir todavía un billete a la Segunda División B Pro (Primera RFEF). La derrota frente al Linense en el estreno de esta segunda fase del curso dejó prácticamente noqueado al conjunto grana, aunque puede aparecer de nuevo un hilo de esperanza si mañana (13.00 horas, Footters) supera al Tamaraceite a tres jornadas de que finalice el curso. «Evidentemente, cuando ganas dos partidos seguidos tu nivel de autoestima crece. Pero si somos capaces de ganar este domingo, vamos a tener opciones reales de estar ahí. Eso es así. Tenemos que pensar que el partido ante el Tamaraceite es el que nos puede abrir la puerta a algo más. Así que vamos a ver si somos capaces de dar un segundo zarpazo», explicaba ayer el entrenador del Real Murcia en la previa.

El club murciano se agarra al último clavo que le queda tras conseguir el pasado fin de semana la victoria frente al filial del Cádiz sobre la bocina con un gol del canterano Rogny. «El vestuario está bien, la semana pasada fue un partido duro, porque teníamos la obligación de ganar. Se puso feo y teníamos la presión por parte de la grada, pero se pudo sacar al final y se ha reactivado el ánimo. Lo más positivo es que si ganamos mañana vamos a tener opciones reales de estar ahí», volvió a incidir el técnico sevillano, quien también habló sobre el joven delantero. «No me hace falta hablar con él. Ha entrenado bien, tiene muchísima ilusión y es un chico muy respetuoso, así que no hace falta decirle nada. Me alegro que tengamos un banquillo más amplio, pero tiene que seguir trabajando. El otro día fue un día importante en su carrera, pero le quedan doscientos mil días más así de importantes si quiere llegar a algo», señaló.

El contexto del partido del Real Murcia puede variar este fin de semana al tener que visitar un campo de césped artificial. No obstante, los jugadores granas son asiduos a entrenar en estas condiciones durante esta temporada al realizar la mayoría de sus sesiones en las instalaciones del Campus de Espinardo. «Creo que el terreno de juego no será la excusa si no ganamos. Tenemos que adaptarnos. Es cierto que el partido tendrá connotaciones diferentes, pero no nos tiene que afectar», dijo Loreto y añadió que «seguro que habrán más segundas jugadas y será más importante el balón parado. También la sensación de que, aunque estés dominando, puedas perder ese control en cualquier momento. Por lo que va a ser un partido de mucha concentración».

Sobre el rival, el entrenador del Murcia expresó que «tiene varios registros, juega bien al fútbol con futbolistas muy buenos por dentro con físico arriba, por lo que habrá que ver qué propone su entrenador con la alineación».

La enfermería murcianista se empieza a vaciar

Pese a que el Real Murcia no podrá contar para el duelo ante el Tamaraceite ni con Miguel Muñoz, por sanción, ni con el futbolista que fue positivo por coronavirus en los test de principios de semana, comienza a vaciar la enfermería. El lateral Iván Pérez se espera que vuelva a trabajar con el grupo esta semana, al igual que Carlos Palazón. El delantero Víctor Curto sí que podrá ir convocado.