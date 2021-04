El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, ve a sus jugadores "muy enchufados" para lograr un nuevo triunfo que permita abandonar por fin las plazas de descenso a Segunda División B y, después de enlazar cuatro choques seguidos sin perder en LaLiga SmartBank, confía en sumar este domingo frente al Club Deportivo Tenerife en casa "tres puntos que no serán definitivos pero sí vitales". El técnico blanquinegro ha comparecido en rueda de prensa a dos días de ese compromiso de la trigésimo quinta jornada del campeonato a disputar a las seis y cuarto de la tarde y en el estadio Cartagonova, un choque que se perderá por lesión de larga duración el delantero que venía siendo titular Cristian López, tal y como se ha sabido esta semana.

Esa ausencia hace posible que la entidad que preside Francisco Belmonte fiche a un sustituto, pero Carrión está centrado en lo que tiene a su disposición. "El club está trabajando mirando todas las posibilidades que da el mercado y yo con lo que tengo, que es un buen equipo y capaz de ganarle al Tenerife el domingo, que es lo que a mí me preocupa", ha apuntado. Según el técnico barcelonés, "las bajas siempre condicionan, pero tenemos opciones para hacer un buen once". Tampoco estará todavía en condiciones de ser alineado el extremo Álex Gallar, igualmente lesionado. "Álex está mejor, en la fase media de la recuperación, y en una o dos semanas podremos contar con él", ha señalado su entrenador, quien es optimista viendo el comportamiento de sus jugadores.

🎥 Aquí puedes ver la rueda de prensa de @Luis__Carrion previa al #CartagenaTenerife de este domingo.



🎙 "El partido del domingo es vital para nosotros porque si conseguimos los tres puntos tenemos la posibilidad de salir del descenso". pic.twitter.com/PObBtLcW1v — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 16 de abril de 2021

"Está siendo una buena semana de trabajo y veo a la gente enchufada y con ganas de que llegue el partido. Sólo tenemos en la cabeza conseguir la victoria en un encuentro que es vital para nosotros y si conseguimos los tres puntos no será definitivo, pero hay que ganarlos y lo vamos a hacer. Lo pelearemos a muerte, como llevamos tiempo haciendo", ha dejado claro. Para Carrión, lo hecho ante la Agrupación Deportiva Alcorcón en el último encuentro disputado en casa y ganado por 2-1 es "el modelo a seguir", aunque ha añadido que "el Tenerife es un rival diferente y ante el que tendremos un partido complicado".

"Se trata de un bloque bueno y sólido, pero las ganas que tenemos nos harán salir del lugar en el que estamos", ha añadido con respecto a la clasificación, que tiene al Efesé en el decimonoveno puesto de la tabla con 35 puntos sumados en 34 partidos disputados, a sólo uno de la zona de permanencia. "Ganar y vernos fuera de la zona de descenso a Segunda B sería importante para ir mejor a Logroño y nuestra intención es salir ya de los puestos de esas posiciones", ha reconocido.

Por otra parte, ha comentado que el lateral izquierdo de Burkina Faso Yacouba Coulibaly, fichado hace varias semanas y que aún no ha debutado, podrá volver a ser citado, aunque lo normal es que siga siendo David Forniés el que ocupe ese sitio en el once titular: "Yacouba se fue con su selección y está disponible tras haber solucionado una cuestión de papeleo". Además, el técnico cartagenerista ha tenido palabras para los árbitros, cuyas decisiones últimamente no están favoreciendo a su equipo: "Los colegiados en España son muy buenos y no nos debe preocupar eso porque además tengo plena confianza en el estamento arbitral".