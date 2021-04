Nada queda de la mala racha que acompañó al UCAM Murcia a principios de 2021. En poco más de dos meses y medio, la situación de los universitarios ha cambiado por completo. Se encontraba inmerso en un mar de dudas, con una crisis de identidad y de resultados que incluso llegó a empañar su espectacular inicio de temporada que le hizo ser líder con una racha inicial de siete partidos invicto.

El UCAM Murcia, con el transcurso de la competición y coincidiendo con la entrada del año, dio su peor nivel, acumulando cinco partidos sin ganar y que dejaban al equipo con una de las peores dinámicas del grupo. Su bagaje llegó a ser de tres puntos de quince posible. Su gran colchón inicial de puntos hizo que no cayeran más abajo.

Poco queda ya de esa racha negativa que atravesó el equipo, pues es ahora, cuando está dando el nivel más alto de toda la temporada. Más alto incluso que el mostrado durante la racha del inicio de la campaña. El UCAM Murcia, con la victoria ante el San Fernando el pasado fin de semana, sumó su tercera consecutiva y ya acumula nueve jornadas invicto. La última derrota del equipo universitario fue el pasado 24 de enero ante el Linares. Desde ahí, no ha vuelto a hincar la rodilla el conjunto murciano. Y es que, en el encuentro ante el San Fernando, el UCAM Murcia mostró un fútbol total. Más propio de Segunda División que de Segunda B. Fue un partido con un nivel táctico muy alto en el que los detalles individuales aparecieron en prácticamente todas las jugadas de peligro. Poco a poco, el equipo se ha reencontrado con el buen juego y con su principal característica: la solidez defensiva como grupo. Los peores momentos del UCAM Murcia coincidieron con una crisis defensiva del equipo. Los equipos de Salmerón suelen crecer desde la defensa y en ese momento, no conseguían sincronizarse de la manera más óptima. Se sucedían los fallos individuales y colectivos que le penalizaron, a veces, en exceso. Pero lo cierto es con el paso de los partidos, el UCAM se va mostrando cómodo con y sin balón. Ante el San Fernando consiguieron remontar el encuentro dominando con el esférico en los pies y con el público del BeSoccer La Condomina disfrutando con su equipo. Ésta ha sido una faceta poco vista durante la temporada, ya que cuando los universitarios se ven por arriba en el marcador, se suelen replegar y confiar en la defensa, su mejor arma. No pasó así el pasado fin de semana y a la vista está. Fue la primera vez que el UCAM hace tres goles en la temporada y además, no ganaba por dos goles desde el seis de diciembre ante el Yeclano en La Constitución. Y es que todo le sale bien en las últimas fechas. Un equipo competitivo, con hambre de disfrutar una vez conseguido el billete para Primera RFEF y que mejora con cada partido que pasa. Es difícil prever lo que sucederá en un formato tan exigente como el actual. Pero sin duda, el UCAM Murcia, jugando así, tiene muchas papeletas para conseguir el ascenso a Segunda.