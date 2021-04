El UCAM Murcia recupera francotiradores ante el Betis

El UCAM Murcia quiere prolongar su buen momento de forma ante el Coosur Real Betis (18.30, MD 2). Los universitarios, tras la épica victoria en la prórroga por 92-87 el pasado domingo ante el Baskonia, y el triunfo a domicilio ante el Estudiantes, intentarán enlazar su tercera victoria consecutiva por primera vez en toda la temporada ante un equipo muy necesitado de victorias, ya que los béticos ocupan la decimoséptima plaza con tan solo un triunfo de margen sobre su máximo perseguidor, el Bilbao Basket.

Es precisamente por esta situación lo que hace del Betis de Joan Plaza un rival muy peligroso. Se encuentra en un buen momento el equipo andaluz, que ha conseguido ganar tres de sus últimos cinco partidos y ha mejorado en los dos extremos de la pista. Sito Alonso, entrenador universitario, ha destacado la mejoría del rival en las últimos semanas. «El Betis ha ganado tres de sus cinco últimos partidos y los que ha perdido han sido frente al Real Madrid y el Tenerife. Ha encontrado una defensa muy agresiva, un físico potente, bases de mucho nivel y jugadores expertos en la Liga, por lo que vamos allí con mucho respeto y pretendiendo hacer un partido brillante para conseguir la victoria», decía Sito sobre su rival.

Sin embargo, se encuentra el UCAM Murcia en uno de los mejores momentos de la temporada. Desde la inesperada derrota ante Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes, los jugadores han mejorado sus prestaciones en los siguientes partidos consiguiendo dos victorias de mucho mérito y huyendo de la parte baja de la tabla. Actualmente, los universitarios ocupan la duodécima posición con un balance de 11-17. Tiene un margen de cuatro victorias sobre el descenso y vive una situación más tranquila que en las últimas semanas. Además, tiene el average ganado con GBC, Bilbao, Fuenlabrada y si gana mañana, también lo tendrá contra el Real Betis, pues en el partido de ida, los de Sito se impusieron a los hispalenses por 74-72.

No ha tenido una semana fácil el UCAM Murcia, pues a la ya conocida baja de DJ Strawberry por coronavirus, se conoció en los tests previos al encuentro otro nuevo positivo en la plantilla. El encuentro estaba previsto para que se jugara ayer por la tarde pero no pudo ser al tener que esperar una PCR de respaldo, en la que no ha resultado ningún positivo más. La buena noticia para el UCAM Murcia es que contará en Sevilla con su flamante fichaje, Kostas Vasileiadis. Con las bajas de Jok, Frankamp y Strawberry, el UCAM necesitaba amenaza exterior y en eso es especialista el veterano jugador griego. También podrá contar Sito Alonso con David DiLeo, del que ha dicho que «está para jugar y cada día mejor». El alero americano se fracturó el tercer metacarpiano de su mano derecha el pasado 26 de enero y estaba siendo uno de los jugadores revelaciones de la temporada para el UCAM Murcia.