El UCAM Murcia CB estaba consiguiendo esquivar al coronavirus desde que superó el brote en su plantilla a finales de enero, sin embargo, en las últimas tres semanas, no para de acechar al conjunto universitario. Y es que «dos resultados indeterminados» en las pruebas PCR rutinarias antes de disputar cualquier partido de la Liga Endesa, como anunció el club, hicieron saltar ayer las alarmas de nuevo y, por este motivo, el partido ante el Coosur Betis que se debía disputar esta tarde (18.30 horas) se aplazó a mañana (jueves) a la misma hora. La plantilla del UCAM fue sometida ayer a un segundo test nada más conocerse la inexactitud de dos de ellos y hoy pondrá rumbo a Sevilla si los resultados de sus integrantes son negativos en covid-19.

El equipo que dirige Sito Alonso debía enfrentarse esta semana al Coosur Betis y al Morabanc Andorra. No obstante, toda su hoja de ruta ha sido modificada en apenas unas horas. Y es que el pasado lunes ya se conocía el aplazamiento de su partido del próximo domingo frente al conjunto andorrano en el Palacio de los Deportes. El plantel que dirige Ibon Nabarro, exentrenador del UCAM, no pudo disputar su duelo ante el Unicaja esta última jornada, ya que a mediados de la pasada semana se detectaron dos positivos, y en los posteriores análisis aparecieron otros dos casos. Por lo que la ACB decidió reubicar el duelo en una nueva fecha todavía por confirmar.

Si los dos resultados indeterminados resultan finalmente negativos, el UCAM viajará hoy a Sevilla, con un día de retraso, para enfrentarse al Coosur Betis con la novedad de Kostas Vasileaidis en su plantilla, quien el lunes fue presentado para suplir a Peter Jok hasta el final del presente curso debido a su lesión en la mano. No obstante, con el que no podrá contar será con el exterior DJ Strawberry al estar recuperándose del covid-19. El pasado viernes, también en los test rutinarios, el UCAM Murcia detectó este caso positivo en su plantilla antes de medirse al Baskonia, y al no hallar más contagiados en el segundo test, finalmente se acabó celebrando un encuentro en el que se llevó la victoria el cuadro murciano pese a las ausencias.

Así pues, con lo ocurrido ayer, se trata de la cuarta ocasión que el coronavirus se cruza en el camino y en la agenda del UCAM Murcia esta temporada. A principios de enero fue un brote, con varios casos, lo que obligó al equipo que dirige Sito Alonso a confinarse y afrontar una recuperación de casi un mes hasta volver a disputar un partido oficial en la máxima competición. Y la segunda vez fue hace poco más de dos semanas, en un caso similar al de ahora, cuando una falsa alarma, al presentar un jugador síntomas compatibles con la enfermedad, retrasó un día el encuentro en la pista del Urbas Fuenlabrada.