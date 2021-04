El Fútbol Club Cartagena vio el pasado domingo cómo se le escapaba una nueva oportunidad para escalar hacia puestos de permanencia en Sabadell. Con todo a favor, fue incapaz de ‘rematar’ a un equipo arlequinado que se resistió con uñas y dientes.

Sin embargo, no solo lograron mantener el resultado que les permitía sumar un punto y hacer que el Cartagena no sumara dos más, sino que la igualada en el marcador le permitió mantener a favor el gol average particular entre ambos conjuntos, por lo que si a final de temporada llegan empatados, los de Antonio Hidalgo estarían por encima.

Las pequeñas diferencias

Es el del gol average particular un factor muy a tener en cuenta con todos los equipos de abajo. El del Sabadell es solo un ejemplo de las graves consecuencias que puede tener el no haber conseguido superar en los duelos directos a uno de los conjuntos con los que -teóricamente- te vas a jugar las habichuelas. Puede ser casi tan determinante como los puntos que se pierdan en enfrentamientos directos ante ellos tal y como está la tabla. Y es que cada vez son más los equipos que hace unas semanas parecían ajenos a esa pelea, pero que se están metiendo en problemas.

La realidad es que hasta el momento se pueden sacar pocas conclusiones de lo que le puede suceder a los de Luis Carrión. Si analizamos a los nueve últimos clasificados (desde el Zaragoza -14º- hasta el Albacete -último-), el Cartagena ha tenido ya sus dos duelos frente a cinco de esos ocho rivales y solo dos de ellos no han resultado con empate.

El primero de ellos deja un resultado positivo para los intereses albinegros. La victoria por dos goles a cero en el Cartagonova ante el Oviedo hizo bueno el punto de la primera jornada allá por el mes de septiembre y le deja en ventaja a uno de los equipos que hasta hace poco no estaban en la pomada. El otro ante el propio Sabadell, que en este caso queda en negativo.

Mientras, el Cartagena se queda igualado en el enfrentamiento directo con otros tres equipos. Zaragoza –con dos empates-, Alcorcón –idéntico resultado en la ida y en la vuelta- y Albacete dejan el duelo particular sin diferencias, por lo que en caso de que terminen en igualdad de condiciones habrá que echar mano del gol average general.

Enfrentamientos vitales

A los de Luis Carrión le queda por enfrentarse a otros tres de esos equipos metidos en la pelea por la permanencia. Y son precisamente los tres que ahora mismo se encuentran inmediatamente por encima. Castellón, Logroñés y Lugo tienen que verse aún las caras con el Cartagena por segunda vez, llegando en condiciones diferentes en función del encuentro de ida. Ahí será donde, muy posiblemente, el Cartagena pueda cocinar la salvación o echarlo todo a perder.

El Tenerifeperdió en su única visita al Cartagonova

El CD Tenerife perdió en marzo de 2011 el único partido que ha disputado en el campo del FC Cartagena, que será su rival el próximo domingo a las seis y cuarto de la tarde. El único antecedente entre ambos contendientes data de la jornada 27 de la temporada 2010-2011, en Segunda División, y los locales lograron el triunfo gracias al tanto de Toché (1-0).

Además, el CD Tenerife visitó en cinco ocasiones al desaparecido Cartagena FC, todas ellas en el marco de la Segunda División.

La última visita blanquiazul al Cartagena FC coincidió con su única victoria, en abril de 1988, con un tanto del grancanario Julio Suárez.

El balance de los cinco enfrentamientos es de tres triunfos cartageneros, un empate y un triunfo tinerfeño.