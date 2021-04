Cuando a finales de enero el UCAM Murcia encadenaba dos derrotas consecutivas ante el Sevilla Atlético (2-3) y el Linares (1-0), la felicidad desaparecía de La Condomina para dar paso a unos días de duda. ¿Y si realmente la superioridad del inicio liguero no era tal?, fue la pregunta que empezó a sobrevolar el entorno del club universitario. No ayudó a despejar el nerviosismo los empates frente al El Ejido en casa y contra el Betis Deportivo en Sevilla. A la hora de la verdad, cuando todos competían con el cuchillo entre los dientes, cuando tocaba asegurar una de las tres primeras plazas, el UCAM daba pasos en falso, llegando a hacer surgir las preocupaciones en una directiva que considera que este curso no se puede fallar.

Nunca estuvo en entredicho José María Salmerón, pero por si acaso, el UCAM ha demostrado en las últimas seis jornadas que es uno de los equipos más fiables de la Segunda B.

Con un mes y medio casi perfecto, los universitarios no solo tienen ya asegurado el billete a la Primera RFEF sino que además caminan firmes hacia el play off de ascenso al fútbol profesional. Después de su empate ante el Betis Deportivo, los de azul y dorado se cargaron de moral con dos triunfos ajustados frente al Lorca Deportiva (1-2) y al Yeclano (1-0), para después ceder los únicos puntos que se han escapado en este periodo. Fue en el derbi ante el Real Murcia. Cuando parecía que el gol de Alberto Fernández iba a ser suficiente, un tanto de Toril en el 90 impedía a los de Salmerón quedarse con la victoria. Aún así, se aseguró el ascenso a la nueva competición.

Ahora, con el play off en el horizonte, el UCAM sigue caminando firme. Cerró la primera fase con una remontada contra el Recreativo Granada, y ha empezado el segundo tramo de la competición con una gran seguridad. Se impuso en el campo del Sanluqueño gracias a un gol de Liberto, y este domingo se sobrepuso a las bajas en defensa para dar la vuelta al marcador y acabar derrotando al San Fernando (3-1). Con 16 puntos de 18 posibles, los de azul y dorado lideran su grupo y tienen una ventaja de seis puntos respecto al cuarto clasificado, el Betis B.

El Badajoz,primer equipo con plaza en el play off

Dieciséis equipos competirán a finales de mayo por el ascenso al fútbol profesional. El UCAM Murcia es el único murciano que anda metido en esa batalla. Aunque todavía faltan cuatro jornadas por disputar, ya hay un equipo que ha asegurado su presencia en la fase de ascenso a Segunda División. Es el Badajoz de Dani Aquino, líder del Grupo V con 47 puntos.