El pasado miércoles, los servicios médicos del UCAM Murcia CB confirmaron que el alero Peter Jok sufría un edema óseo que afectaba a varios tejidos ligamentoso de su mano izquierda, por lo que estará de baja durante un mes y medio. Inmediatamente, como ha sido habitual en esta temporada marcada por las lesiones, el club se movió en el mercado y se hizo con los servicios del alero griego de 37 años Kostas Vasileiadis. El nuevo jugador universitario fue presentado ayer y espera jugar mañana miércoles contra el Coosur Betis en el Palacio de los Deportes.

El alero, que esta última temporada ha estado jugando en el Al Sadd Basketball Team de Qatar, se encuentra «bien físicamente». «Volví a Grecia hace veinte días y estuve diez días en casa por confinamiento. Una noche después me llamaron para venir aquí y tuve dos días para prepararme». Llega con ilusión porque «hablé con el entrenador y con la gente del club, sé que puedo aportar y quiero adaptarme lo más rápido posible para ayudar en los últimos partidos», afirmó.

No es la primera vez que Kostas aterriza en Murcia. Ya se ha enfrentado al UCAM en varias ocasiones. En cuanto a la ciudad de Murcia, el alero dijo que «es maravillosa para mí, me parece muy guapa, aunque no he podido estar más de dos días». No guarda tan buen recuerdo de sus enfrentamientos con el que ahora es su nuevo equipo, pues «contra el UCAM siempre lo pasé muy mal: defensivamente estaban y están jugando muy duro, peleando todos los partidos hasta el final, y eso me gusta bastante».

Kostas, que declaró sin rodeos que podría haber llegado al club «cuando Fotis estaba aquí», espera «disfrutar y, por qué no, quedarme un año más» en España. Por eso, «quiero jugar bien para quedarme en la mejor liga de Europa, como todos los jugadores cuando llegan a España», aunque solo ha firmado con el UCAM Murcia hasta final de la presente temporada.

«Solo he hablado por teléfono con Sito Alonso, pero lo conozco, he jugado contra él muchas veces y es un entrenador que sabe lo que quiere en la cancha, es muy ordenado y sus equipos siempre juegan un baloncesto divertido», dijo el alero sobre su nuevo entrenador. «Me habló de lo que necesita de mí, de los minutos, de los sistemas... La charla me pareció bien y creo que puedo ayudar al equipo y espero hacerlo desde el miércoles», dijo Kostas.

Aunque ha estado confinado diez días y cuenta ya con 37 años, Kostas no piense en retirarse. Todavía tiene «el tanque lleno» de gasolina. Cree que «los jugadores pueden perder las piernas con el paso de los años, pero tienen más cabeza, ven el baloncesto de manera diferente. Tengo dos días para conocer los sistemas», por lo que «el miércoles jugaré lo que necesite el entrenador».

Aplazado el partido contra el MoraBanc Andorra

El UCAM Murcia debía disputar dos encuentros de Liga ACB esta semana. El primero será mañana miércoles contra Coosur Betis a las 18:30 en el pabellón San Pablo de Sevilla. El segundo partido de la semana tendría que haber sido el domingo en Murcia, ante el Morabanc Andorra, un encuentro que finalmente no se disputará por los casos positivos de COVID-19 que el club andorrano ha detectado en su plantilla. Los de Ibon navarro tampoco jugarán su partido de mañana miércoles contra Fuenlabrada.