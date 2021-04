Las elecciones de la Federación de Golf de la Región de Murcia se han convertido en un culebrón. Ayer estaba previsto que se celebrara la Asamblea General donde Juan Carlos Martínez Vera iba a ser proclamado presidente al ser la única candidatura después de ser rechazada la presentada por el actual mandatario, José Jover, tras una resolución emitida la semana pasada por el Comité de Justicia Deportiva de la Comunidad Autónoma.

La pugna entre los dos grupos que aspiran a hacerse con la presidencia ha entrado en una lucha que se está eternizando. Las federaciones deportivas deben celebrar elecciones coincidiendo con los años olímpicos, en este caso 2020 pese a que los Juegos de Tokio se aplazaron, pero el golf regional sigue sin concluir el proceso.

En primer lugar fue por la pandemia y el confinamiento perimetral, que impedía la libre circulación y también la imposibilidad de celebrar reuniones ni de acudir a las asambleas. Después, cuando ya se celebró la elección de asambleístas, el actual mandatario, José Jover, quedó fuera de la misma tras quedar empatado con otro candidato, Jorge Manuel Alix Mora. Según los estatutos, esa igualdad se debía resolver por un sorteo que favoreció al segundo. A continuación, Enrique Herrero Gil, representante de Hacienda Riquelme Golf, anunció que cedería una plaza al perdedor, quedando entonces habilitado Jover para poder ser candidato a la presidencia. Pero esta maniobra fue recurrida ante la Comunidad Autónoma por el grupo liderado por Juan Carlos Martínez Vera y el Comité de Justicia resolvió que esa cesión no se ajustaba «a Derecho, anulando el acuerdo relativo al nombramiento de José Jover Pérez-Almagro como representante del club Hacienda Riquelme Golf, en sustitución de Enrique Herrero Gil». Con ello, Martínez Vera se quedaba como único candidato a la presidencia, pero a las cinco de la tarde de ayer, dos horas y media antes de la celebración de la Asamblea, la Junta Electoral Federativa, compuesta por Carlos González Ramiro, Diego Rodríguez-Linares Rey y Teodoro Arnaldos Ruiz, a instancias de un escrito recibido a las 15:37 firmado por once clubes, acordó «de forma urgente el aplazamiento o suspensión temporal por plazo de dos meses de la celebración de la Asamblea de la Federación de Golf de la Región de Murcia» ante el anuncio de «la interposición de recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Comité de Justicia Deportiva». Aunque se habla de un plazo de dos meses de suspensión temporal, posteriormente, en el primer punto de los acuerdos, se especifica que es por «tiempo indefinido» y se que se elevará al Comité de Justicia Deportiva el escrito recibido ayer por parte de los once clubes.

El escrito está firmado los asambleístas Joaquín Medina, Nicholas Philip, Enrique Herrero, Eduardo Ruiz, Ignacio Simancas, Bruno Pérez, Román Pérez y Carlos Encinas, en representación de los clubes Golf Altorreal, La Manga Club, El Valle Golf, Hacienda Riquelme, La Torre Golf, Hacienda del Álamo, Mar Menor Golf, Lorca Golf Resort, La Serena Golf, Roda Golf y New Sierra Golf.

La Junta Electoral, en una decisión un tanto controvertida, decidió aplazar la asamblea pese a que los clubes solo anunciaron una «intención de interponer recurso contencioso-administrativo» y sin haber materializado aún el mismo.