El Alhama El Pozo perdió contra pronóstico ante el Cáceres Femenino, colista del grupo hasta esta semana. Las alhameñas estuvieron muy lejos de su mejor versión y acabaron sucumbiendo, sobre todo debido a su inoperancia en ataque. Con este resultado, el Alhama El Pozo pierde una gran oportunidad para hacerse con la tercera posición, relegándose al quinto puesto. Jugará el próximo fin de semana ante el Granadilla de Tenerife, que ahora ocupa la última plaza.

El equipo de Randri no fue todo lo solvente que viene demostrando esta temporada, y el Cáceres Femenino, que aún no había ganado ningún encuentro en esta segunda fase, hizo saltar la sorpresa en el Manuel Sánchez Delgado. El único tanto del encuentro llegó a la media hora de juego, obra de Barquero. Se llegó al descanso con esa ventaja mínima para las extremeñas. El técnico visitante realizó dos cambios en el descanso para intentar dar mas mordiente al ataque de su equipo, pero no lo consiguió. Ni con las incorporaciones de Sara Rubio y Marina Martí, ni más tarde con la entrada al terreno de juego de Oriana, Martita Ponce y África, las visitantes pudieron perforar la portería de Delia, aunque tampoco dispusieron de claras ocasiones para ello. Por juego, el empate podría haber sido el resultado más justo, pero la falta de acierto de cara a portería se paga.

Al final, decepción en la expedición alhameña, que observa cómo suma a su casillero de derrotas la primera de esta segunda fase de la competición.