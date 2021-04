El Yeclano Deportivo se encuentra a siete puntos de conseguir la próxima temporada una plaza en la Segunda División RFEF y quiere agotar sus opciones hasta el final. Por eso, la plantilla que dirige Alejandro Sandroni no quiere dejar de creer y tratará de buscar un triunfo hoy frente al filial de Las Palmas (11.00 horas, Footters.com) que le mantenga viva la esperanza una semana más. No obstante, no será nada fácil, ya que el equipo canario cuenta con diez puntos más que su rival y se encuentra ‘a salvo’ en la parte alta.