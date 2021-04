Desde que arrancase enero parece que no hay semana tranquila para el UCAM Murcia CB. Si las dos victorias frente al Urbas Fuenlabrada y el Movistar Estudiantes, ésta última hace una semana, parecían traer algo de tranquilidad al Palacio de los Deportes no hay nada más lejos de la realidad. Y es que el pasado viernes se vivió una jornada ajetreada en el club murciano al conocerse el alcance exacto de la lesión de Peter Jok, quien no jugará más este curso, el fichaje de Kostas Vasileiadis para sustituirle y la detección de un caso positivo por coronavirus en la plantilla universitaria tras las rutinarias pruebas antes de disputar un partido de la liga ACB.

Los segundos test PCR confirmaron un único positivo en el plantel ayer, por lo que por esta razón el partido ante el Baskonia se disputará hoy en el horario que estaba previsto (12.30 horas, Movistar +). Todavía se desconoce si el positivo se trata de un jugador o un miembro del staff técnico, por lo que hasta última hora no se conocerá si Sito Alonso, entrenador del UCAM, contará con todos sus efectivos para el choque. Lo que sí es seguro es que Peter Jok, al igual que ocurrió frente al Estudiantes, no estará disponible y el UCAM Murcia tratará de prolongar la buena imagen ofrecida hace una semana en el WiZink Center. Ante un rival directo en la clasificación y tras la decepcionante de rrota ante el Bilbao Basket, el conjunto universitario ofreció su mejor juego de toda la segunda vuelta con un Isaiah Taylor elevando el nivel ofensivo del equipo ante las importantes ausencias de los últimos meses.

El UCAM se ha movido rápido en el mercado de fichajes, al igual que está haciendo toda esta temporada cada vez que ocurre un contratiempo de este tipo, y hoy mismo podría aterrizar el veterano Kostas Vasileaidis para suplir a Jok y debutar este mismo miércoles frente al Coosur Betis (18.30 horas, Movistar +) en Sevilla. Pero antes, el equipo murciano intentará sorprender al TD Systems Baskonia en el Palacio de los Deportes. Después de alcanzar las diez victorias este curso, que le permiten respirar respecto a la zona peligrosa de la clasificación cuando restan nueve jornadas, el UCAM tratará de recuperar su nivel como local, ya que no ha logrado vencer en casa desde el pasado 27 de diciembre con el triunfo ante el Monbus Obradoiro.

No será nada fácil, pues enfrente estará un Baskonia herido tras quedarse fuera de los play off de la Euroliga y con dos derrotas en sus últimos cuatro partidos en la ACB que han empañado sus excelentes números hasta ahora. Además, ayer por la tarde, saltaba la noticia de la posible marcha de su base, y uno de los referentes de su juego, Pierriá Herny al Real Madrid en el efecto dominó tras la marcha de Gabriel Deck a la NBA. «Será fundamental la confianza y la creencia en nosotros mismos para jugar ante un rival que está a un nivel altísimo como el que tendremos enfrente, el equipo más físico de la Liga, y será un partido súper difícil en el que no el contrario no podrá decir que somos más físicos que él», explicaba ayer Sito Alonso.