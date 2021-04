Cansada. Así está la afición del Real Murcia en esta temporada. Este primer tramo del 2021 está siendo terrorífico para los seguidores murcianistas, que apenas han podido celebrar dos victorias. Con un triunfo en las últimas nueve jornadas, pocos creen ya que se pueda alcanzar el objetivo de llegar a la Primera RFEF. Sin embargo, tanto en las oficinas como en el vestuario defienden que hasta que existan opciones, hay que seguir luchando.

Esa promesa de dar batalla no se cumplió hace una semana, cuando los de Loreto cayeron en el campo del Linense en el comienzo de esta fase de la competición. Hoy, a partir de las cinco y media, tendrán una nueva oportunidad. Será ante el Cádiz B, colista de este nuevo grupo. Solo una victoria podría mantener la esperanza en alcanzar el milagro, pero de no llegar el resultado esperado, el encuentro podría convertirse en una auténtica trampa para un equipo que se está ganando una buena pitada por parte de una grada descontenta y decepcionada por el fracaso que se está agravando semana a semana.

No ha conseguido Loreto sacar del barro al Real Murcia. Solo una victoria ha logrado el sevillano desde que aterrizara en NC tras la destitución de Adrián Hernández. En una crisis constante por los malos resultados -esta semana era despedido Julio Algar como director deportivo-, a los futbolistas no les queda otra que empezar a dar la cara de una vez. Para este choque, el entrenador grana recupera a Alberto Toril y a Álvaro Moreno y tiene la duda de Víctor Curto. Será baja por sanción el central Antonio López, expulsado hace una semana. Además de la vuelta de Toril al ataque, la otra gran novedad en el once podría ser la inclusión de Álvaro Moreno en el centro de la defensa, aunque Loreto también podría optar por mantener a la pareja formada por Edu Luna y Miguel Muñoz.

El Real Murcia, penúltimo del grupo con 25 puntos, recibe al Cádiz B, que es el colista con 23 puntos. El filial gaditano, que la pasada semana caía derrotado claramente por el Sevilla Atlético (1-4) está dirigido por un viejo conocido de la afición grana. Alberto Cifuentes regresará a Nueva Condomina, aunque esta vez con el rol de entrenador. «El Real Murcia es un club especial para mí, ya que he pasado allí cuatro años increíbles y 102 partidos inolvidables. La gente me tiene ese cariño y lo recibo cada vez que he ido. El club merece estar más arriba», explicaba el que fuera guardameta del Real Murcia durante cuatro campañas.