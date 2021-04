El Lorca Deportiva y el Marino, peores equipos del Grupo IV-subgrupo E, miden sus fuerzas esta mañana a las once sobre un perfecto cesped del estadio Artés Carrasco. Ambos equipos están virtualmente descendidos, pero mientras las matemáticas les sigan dando opciones, nadie quiere bajar los brazos. Los tinerfeños llevan diez puntos por nueve de los lorquinos. Los locales no han ganado en su campo en toda la temporada. El único triunfo que aparece en su casillero ocurrió en Yecla. Los lorquinos van a agotar las pocas opciones de salvación. Para ello no tienen más remedio que vencer a los isleños.

Juanjo Asensio puede llevar a cabo algunos cambios en el equipo inicial.Es muy probable que el primero esté en la portería, ya que el cartagenero Carlos Molina,no está muy fino y quizá le sustituya el murciano Iván Martínez. Es baja segura la del uruguayo, Cristian Britos, expulsado el pasado domingo.