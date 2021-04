El Real Murcia se juega todo a una carta el domingo ante el Cádiz B (17.30, La 7) en su primer partido en casa en Nueva Condomina. El club grana atraviesa una difícil situación provocada por la última derrota ante el Linense en su debut en la segunda fase que deja a los murcianos a seis puntos de los puestos de Primera RFEF.

Esa derrota supuso la primera de Loreto desde que es entrenador del Real Murcia en un partido oficial. Dejó anímicamente tocada a la plantilla el tropezón en La Línea. «Al principio de la semana fue complicado para todos. Para nosotros, para vosotros y para los murcianistas. Nos tenemos que levantar. El primer día fue duro, un viaje largo y con la derrota. Pero al tercer día el equipo se repuso», declaró. No está muy contenta la afición con la trayectoria del equipo que le puede llevar a estar en Segunda RFEF la temporada que viene. «Es normal que estén cabreados, yo también lo estoy. Quieren ganar y yo también quiero. No nos vamos a rendir. Hay posibilidades reales todavía. Sabemos que tenemos que ganar el domingo y si somos capaces de encadenar dos o tres victorias entonces podremos hacer números. Ahora solo podemos pensar en el Cádiz B».

Pese a la dureza de la derrota, el técnico cree que han merecido más que sus rivales en los últimos partidos y así se lo ha transmitido. «El análisis que puedo hacer y que se lo he transmitido a los jugadores es que, de forma coherente, el equipo ha merecido mucho más. Es obvio. Después de analizar los partidos, creamos más ocasiones, dominamos los partidos», opinaba. «Si miramos los últimos dos partidos ante el Linense y El Ejido, en los dos hemos merecido ganar. Ahora bien, también les he dicho que todo lo que no tenemos también lo hemos perdido nosotros por conceder, por errores que producen goles del contrario como el otro día. Y al final, si no metes las ocasiones, fallas el penalti pues no ganas. Pero como entrenador tengo que insistir en lo positivo que están haciendo», explicaba.

El bache del Real Murcia ha producido una situación que era cuestión de tiempo: la salida de Julio Algar como director deportivo. Al ser preguntado por esa situación, Loreto no quiso opinar demasiado. «Lo de Algar son las consecuencias de los resultados que no están llegando. No puedo hacer una valoración porque no estoy en el consejo de administración. Es el máximo responsable del área deportiva y al no ir bien, la entidad ha tomado esa decisión».

Sobre su rival del domingo, el Cádiz B, ha dicho que «los filiales ya sabemos cómo son. El día que tienen el orden y la inspiración son rivales complicados. El día que no lo tienen se les puede hacer daño. Sabemos dónde tienen sus debilidades y dónde atacar. Si nosotros no concedemos nada, tenemos muchas probabilidades de ganar». Solamente ha ganado el Murcia uno de seis partidos que ha disputado ante filiales esta temporada. En la primera fase jugó contra Sevilla Atlético, Betis Deportivo y Recreativo Granada y solo pudo sumar un triunfo ante el filial nazarí al ganar fuera de casa por 0-1.