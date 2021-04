Voto de confianza del UCAM

Se tuvo que dar de bruces con la realidad el UCAM Murcia CB hace una semana para ser consciente de lo que no quería. La derrota de la pasada jornada frente al Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes le condenaba a entrar en las quinielas de cualquier combinación para la permanencia en la Liga Endesa. Algo que el conjunto universitario ha intentado evitar todo el año al apostar desde el inicio por cotas más altas. Cierto es que la trilogía de partidos frente a tres rivales directos en la clasificación, le servía para dar un golpe en la mesa respecto a este asunto y no ha sido del todo así. Sin embargo, el triunfo de ayer frente al Movistar Estudiantes (75-85) permite al UCAM ganarse un voto de confianza para lo que le resta de calendario en la Liga Endesa.

Porque los mejores cuarenta minutos de toda la segunda vuelta aparecieron cuando el conjunto universitario más lo necesitaba. La serenidad del UCAM reinó ayer en todas las faceta del juego. Su plan no se inmutó ni un ápice cuando el Movistar Estudiantes traba de darle un bocado a sus ventajas en el marcador. Al contrario, el equipo de Sito Alonso parecía saber lo que hacer en cada momento para que la victoria, la décima del curso, no corriera peligro en ningún momento. Supo ser incisivo cuando había que serlo, pausar las posesiones cuando debía hacerlo y apretó en defensa desde el salto inicial hasta el último balón. Los de Sito Alonso noquearon al Estudiantes con su defensa interior, dejando a su rival en un 39% en tiros de dos.

La clara superioridad en el rebote, con Rojas y Lima a la cabeza, uno de los puntos fuertes del UCAM, volvió a aparecer cuando más se temía frente a Ángel Delgado tras lo visto hace siete días. Las cualidades de Isaiah Taylor, con 70 partidos en la NBA, mermaron al cuadro madrileño y Jordan Davis apareció para dar la puntilla en el momento exacto.

Y eso que el UCAM ayer arrancó con un efectivo menos, al conocerse que Peter Jok era baja desde hace días por una «artritis postraumática» en su mano izquierda. En los primeros compases, el equipo universitario demostró que había aprendido la lección del último partido saltando con una gran intensidad, siendo Augusto Lima clave en las dos pinturas. El brasileño fue el autor de los primeros puntos y el principal culpable de frenar al Estudiantes en defensa para conseguir un 3-8 de salida. Fue cuando Isaiah Taylor se fue entonando y siendo el mejor leyendo el partido en ataque durante esos momentos, a la vez que el cuadro estudiantil intentaba reaccionar bajo con un triple a la contra de Avramovic y Jota Cuspinera se vio obligado a pedir tiempo muerto (9-15). El duelo entre Barea y Taylor, dos jugadores exNBA, era la única vía para romper a las defensas rivales y de mantener la ventaja del UCAM en el marcador a pesar de otro triple de Avramovic (17-21). Sin embargo, el UCAM se sobrepuso de los problemas para cerrar el rebote en el último minuto del cuarto y acabó por delante (18-25).

El triple se convirtió en la mejor amenaza del Estudiantes para romper a la defensa del UCAM, pero los de Sito Alonso supieron mantener la cabeza fría para seguir por delante pese al acierto de Roberson (26-28). Isaiah Taylor dio más oxígeno con una técnica convertida y un triple de Radovic sirvió para volver a estirar el marcador ante el empuje rival (26-34). A cinco minutos para el descanso, Strawberry colocó el +10 en el marcador para un UCAM que dominaba completamente el rebote. A partir de ahí, las defensas se impusieron a los ataques, y fue el Estudiantes el que mejor supo moverse en ese escenario con las canastas de Avramovic y Jackson (32-38). Los de Sito Alonso aprovecharon sus visitas al tiro libre y el arreón de los últimos segundos para que Bellas colocase la máxima ventaja, que amplió Cate convirtiendo un tiro libre (33-45).

Los triples de Taylor y Webb dejaron claras las intenciones del UCAM nada más regresar (41-51). Los dos fueron claves en este tramo del partido para evitar que los de Cuspinera tuvieran fe en la remontada (41-55). El Estudiantes quiso imprimir una marcha más, mientras que el UCAM peleaba por ‘pausar’ el ritmo o seguir obteniendo puntos. Con Davis logró lo segundo para contar con 16 de ventaja a falta de cuatro minutos para finalizar el cuarto (46-62). El guion del partido parecía favorecer al UCAM, hasta que llegó la cuarta falta de Taylor que le mandó al banquillo. El equipo de Sito Alonso tenía que gestionar la ventaja sin su mejor hombre, y un triple de Vicedo dio el primer aviso. Pero no le tembló el pulso y supo salir airoso. La superioridad en el rebote ayudó cuando llegó la falta de acierto, y el cuadro de Sito Alonso logró colocar los +16 con un triple de Bellas y un mate de Webb antes de encarar los últimos diez minutos (56-69).

Tomás Bellas se convirtió en el mejor arma del UCAM para contemporizar el juego universitario y darle la menor vida posible al Estudiantes en la recta final. Un triple del base mantuvo a los de Sito Alonso por delante (63-77). La defensa interior del UCAM noqueó por completo al Estudiantes y a tres minutos del final Davis superó la barrera de los ochenta puntos para su equipo (69-81). A partir de ahí, el UCAM supo gestionar los últimos minutos y llevarse la victoria (75-85).

"Me gustaría que el triunfo sirviera para mantener la ambición"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, finalizó ayer el encuentro ante el Movistar Estudiantes (75-85) satisfecho por la «manera» en que su equipo logró vencer a un rival directo en la clasificación de la Liga Endesa y confía que esto sirva para «mantener la ambición» de pelear por estar arriba más allá de que allane el camino hacia la salvación al contar con diez triunfos en lo que va de curso.

«Ha sido un partiddo muy importante, no solo por lograr la victoria, sino por la manera. Creo que no me equivoco si digo que hemos dominado desde el primer minuto, y hemos llevado la iniciativa en las cosas que hemos intentado hacer. El equipo ha hecho un trabajo muy serio, incluso con algunas dificultades en le tercer cuarto con la cuarta falta de Taylor, que le ha costado estar muchos minutos sin él», explicaba Sito Alonso y añadía que «la defensa de Lima y Cate ha sido muy buena, han estado contundentes y eso nos ha ayudado a poder correr con facilidad y tener las cosas claras en ataque».

Respecto a si el triunfo permite al UCAM Murcia a tener algo de oxígeno en la lucha por la permanencia en las últimas jornadas, al contar ya con diez triunfos en su casillero, el técnico madrileño confía en que sirva para ir más allá en las jornadas que resten. «Si te digo la verdad, yo nunca he pensado en lo de abajo. La temporada me ha enseñado a que en la primera parte del curso íbamos octavos, y no hemos sabido sobreponernos a situaciones que sí tendríamos que haber sabido. El pensamiento que teníamos era estar peleando por estar arriba, y si te digo la verdad, nunca hemos hablado de la permanencia. No sé si va a servir para eso, pero sí me gustaría que sirviera para que la gente tuviera la suficiente ambición de que, aunque pierdas o ganes, la tengas para pelear por estar arriba», comentó el entrenador del UCAM.

Preguntado por la lesión de Peter Jok, quien fue baja de última hora, al conocerse que el miércoles sufría una «artritis postraumática en su mano izquierda», el técnico del UCAM Murcia aseguraba que no sabía los plazos exactos para su regreso a la competición.