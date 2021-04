El UCAM pisa el acelerador

Da igual cuando lean esto. El UCAM Murcia sigue intratable. El UCAM Murcia no da opción a su rival. El UCAM Murcia sigue líder. El UCAM Murcia vuelve a ganar. Da igual el titular que escojan porque será el correcto. Y es que el equipo universitario lleva haciendo lo mismo desde que comenzó la temporada. Ganar, ganar y volver a ganar. Y es por eso que es el único de los cuatro murcianos que ha conseguido asentarse en la fase de ascenso a Segunda. Y, es más que probable que sea el único murciano en esta categoría la temporada que viene si un ascenso al fútbol profesional no lo evita.

Es tal la confianza que tienen los jugadores en lo que hacen que en un partido que no fue ni mucho menos brillante, salieron victoriosos. Se ve en cada jornada que es un equipo que rema en la misma dirección, codo con codo con el compañero y esa sea quizá, la clave del éxito en Segunda B. En esta travesía triunfal que lleva el UCAM Murcia hay nombre propio que resalta entre los demás. Y no me refiero a ningún alineado sino al que alinea. José María Salmerón ha logrado que este equipo sea un grupo unido. Un equipo de verdad. Y eso es, precisamente, lo que llevaba buscando la directiva universitaria desde el retorno a Segunda B. Ha tenido que recurrir a los brazos de Salmerón para optar al fútbol profesional. Y podrán pensar que no todo está sucediendo por la labor del almeriense y tendrán razón. No todo es por su culpa pero sí la gran parte. Porque recordemos el pastizal que se ha gastado en vano el UCAM Murcia desde el descenso, haciendo plantillas con muchos kilates para esta categoría pero sin un buen capitán al timón. En ninguna temporada alcanzaron los play off de ascenso a pesar de haber fichado muy buenos futbolistas. Este curso, el equipo universitario tiene muy buenos futbolistas, como de costumbre suele tener el UCAM, pero se le añade a que ha venido Salmerón, ha implantado una idea en la que los jugadores creen, da resultados y van todos a una.

Tenía la primera prueba de la fase de ascenso ante un equipo muy duro con un estilo muy similar al propuesto por los universitarios. El Atlético Sanluqueño practica el mismo fútbol que el UCAM Murcia y lo cierto es que le ha dado resultados. Fueron terceros del subgrupo A y se metieron a tan solo dos puntos de los universitarios. Era una oportunidad de oro para ellos de alcanzar el liderato, que ocupaba el UCAM, y meterse de lleno en la pelea por esas tres plazas de play off a Segunda. Le puso ganas desde el principio el Sanluqueño pero se toparon con un muro llamado UCAM Murcia. Y es que no se puede destacar un nombre dentro del entramado defensivo propuesto por Salmerón porque desde Jordi Sánchez hasta Biel Ribas todos funcionan como un reloj. Aunque si hay que destacar a alguien sería injusto no valorar el trabajo de Charlie Dean y Josete Malagón, sin duda una pareja de centrales de superior categoría cuando están bien. Hubo un tiempo, en el principio de 2021 en el que no se mostraron muy precisos y coincidió con el peor tramo de la temporada de los murcianos. Ni rastro de esas inseguirades quedan, pues ambos han conseguido encauzar la buena trayectoria que mostraron los primeros partidos de competición.

El UCAM se presentaba en Sanlúcar de Barrameda con la baja de uno de sus principales artífices en el centro del campo y como no podía ser de otra forma, el equipo lo notó. No fue un buen partido de los azuldorados asociativamente hablando. Sufrieron mucho en la construcción del juego en estático y tampoco conectaron muy bien las líneas de ataque. Salmerón decidió suplir a Tropi con un trivote en el medio formado por de Vicente, Adri León y Xemi un poco más adelantado. Fue un bloque compacto pero sufrieron para la creación. De hecho, salvo los primero 15 minutos, el que llevó el peso del esférico fue el Sanluqueño.

La primera mitad se resume en mera especulación de ambos equipos pues apenas se disfrutaron de ocasiones. Desde el principio se veía que iba a ser un partido feo y así fue. Tan solo Liberto en los primeros minutos y alguna galopada individual de Jordi Sánchez incomodaron a Marcos Allen, el meta local. Fue creciéndose el equipo de Sanlúcar de Barrameda gracias a sus dos extremos, Andreu Arasa y Adrián Armental, que fueron un quebradero de cabeza tanto para Johan como para Viti, aunque es cierto que no pudieron generar grandes ocasiones pero sí tuvieron numerosas llegadas a través de ellos dos. Se acabó la primera parte con un papel muy discreto en lo ofensivo -y perfecto en lo defensivo- en la que solo Liberto y Jordi hacían por meter gol.

La segunda mitad empezó con un ritmo diferente a cómo trascurrió la primera. El Atlético Sanluqueño se destapó y puso una marcha más que los universitarios en cuanto a intensidad. Pero no se achicó el UCAM frente al empuje de los locales y siguió aprovechando su velocidad por bandas para hacer daño. Precisamente así llegó el primer gol universitario. En una subida de Johan Terranova por banda derecha, el equipo universitario se adelantó en el marcador. Centró el colombiano y Liberto, con un gran remate al bote pronto, batió a Marcos Allen. Gran recurso del extremo que se adelantó a todos, incluso a su compañero Jordi, para llegar a esa pelota y convertir el 0-1 con un toque sutil propio de un jugador de superior categoría. Crece cada minuto que juega Liberto con la elástica universitaria y es uno de los grandes aciertos de Pedro Reverte en el mercado invernal. Pero no es el único ya que Jordi Sánchez, a pesar de mostrarse un poco más apagado de cara al gol que al comienzo de su periplo particular, siempre deja todo en el césped y su esfuerzo es innegable. Sumado a sus grandes características físicas, hacen de él un delantero perfecto para el estilo de Salmerón.

El gol supuso un jarro de agua fría para el Sanluqueño, que veía que con muy poco mostrado, el UCAM le iba ganando. La inercia de las rachas positivas y la calidad individual de sus futbolistas hacen que sin elaborar en exceso, el UCAM sea el equipo más fiable del Grupo IV. A partir del gol, el UCAM jugó a lo que quiso. Le convenía que no sucediera nada en el terreno de juego y eso pasó. Una tarde plácida para Biel Ribas, que apenas tuvo trabajo. Lo intentaba y lo intentaba el Sanluqueño pero pese a su empeño, no conseguían generar nada. No había huecos por ningún lado y terminaron desquiciados. Salió Dani Güiza, leyenda del fútbol español, en los últimos cinco minutos pero ni la olió. Volvió Alberto Fernández también después de su esguince de tobillo y no desentonó. Nada cambió hasta el pitido final y ocurrió lo que tenía que ocurrir. El UCAM Murcia volvió a ganar. Y da igual cuando lean esto.

Salmerón: "Creo que hay sido una victoria muy meritoria"

José María Salmerón salió victorioso de su primer partido de la fase de ascenso ante el Atlético Sanluqueño. Los universitarios lograron hacer un partido muy serio en el que brilló el apartado defensivo del UCAM Murcia durante todo el partido. «Quiero destacar el trabajo y esfuerzo de todos los jugadores. Creo que defensivamente hemos estado muy bien y ha sido una victoria muy meritoria», comentaba sobre la victoria de su equipo.

A pesar de la victoria, Salmerón hizo hincapié en el mérito que tiene asaltar el campo de El Palmar y considera que han conseguido detener bien las situaciones peligrosas que podría crear el rival. «Hemos trabajado bien que el Sanluqueño no nos cree muchas ocasiones por banda. Sabíamos que iban bien en transiciones e iban a buscar los centros laterales», afirmaba.

Con el gol de Liberto en la segunda parte, el partido se encarriló para el UCAM Murcia y a pesar de no tener un partido muy lúcido en ataque, lo sacó adelante. «En la segunda parte ha llegado el gol, hemos defendido bien y por momentos hemos intentado tener la pelota pero nos ha faltado tenerla un poco más en los metros finales», decía Salmerón sobre la falta de profundidad del equipo aunque se mostró muy satisfecho.