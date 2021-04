Lo nunca visto. Marc Márquez Alentá hizo algo parecido en Estoril-2010 («eres muy bueno, mucho, bravo, felicidades por tu victoria», escribió el campeón de Cervera en su twitter), pero nadie, nadie, había conseguido ganar un gran premio del Mundial saliendo desde el ‘pit lane’, es decir, desde la calle de los talleres, una vez habían arrancado ya el resto de pilotos de la parrilla de Moto3. El mazarronero Pedro Acosta, de solo 16 años y que ya había quedado segundo, el pasado domingo, en el Gran Premio de Catar, su debut en el Mundial de Moto3, protagonizó una remontada tremenda, llevando a su cola a sus compañeros de sanción.

Acosta, que pasó a 10 segundos de la cabeza en la primera vuelta, conectó con el grupito que lideraban Gabriel Rodrigo y Jaume Masia, y protagonizó una última vuelta brutal. Cuando todo el mundo creía que el desgaste del neumático en su tremenda remontada podía pasarle factura, la verdad es que el ‘tiburón de Mazarrón’ lideró ese último giro llevando enganchando al surafricano Darryn Binder (Honda), que intentó, en la inmensa recta de Losail, alcanzar al murciano y no lo logró.

Acosta, que el pasado año ganó la Reb Bull Rookies Cup enlazando seis victorias consecutivas, cuenta que el sábado, cuando recibió la sanción de tener que salir desde la calle de boxes, se fue a dormir algo apesadumbrado. «Pero esta mañana -ayer para el lector-, cuando me he levantado, le he dicho a mi asistente, Paco Mármol, entrenador de toda la vida y la persona que más me ha ayudado a llegar hasta aquí junto a mi familia, que me veía con ánimo y fuerzas de conseguir el podio o la victoria, de remontar, vamos».

El mensaje del campeón

Acosta, que le agradeció a Márquez el mensaje que le envió por twitter («¡ojalá! algún día pueda llegar donde ha llegado él»), también está convencido de que si Romano Fenati y Sergio García, los otros dos grandes pilotos castigados como él, no le hubiesen dejado liderar la cabeza del grupo, no hubieran llegado. «Nos hemos portado todos muy bien y hemos podido rodar más rápido que los líderes, que se han estado molestando mucho».

El piloto del equipo oficial de KTM, propiedad del finlandés Aki Ajo, reconoce que «cuando trabajas con genios, eso es mucho más fácil. Esto es el Mundial y aquí nadie regala nada, pero, la semana pasada, en mi primer gran premio en el Campeonato del Mundo hice segundo tras mi compañero Jaume Masiá y hoy -ayer para el lector- he ganado saliendo el último, lo que me dice que esto está saliendo demasiado bien».

Ni qué decir tiene que, una vez contactado con la cabeza, Acosta reconoció que se tomó un pequeño respiro, pues aún quedaban cinco o seis vueltas. «Necesitaba pararme, pensar un poco, porque se trataba de o puerta grande u hospital y había que jugársela mucho. Por eso, como me he visto con ritmo, he decidido liderar la última vuelta y jugármela a saco. Ha salido bien y todo lo ocurrido, me sigue pareciendo increíble».

Remonta desde el puesto 23 y tras ceder 11 segundos

Pedro Acosta pasó de ocupar el puesto vigésimo tercero en la primera vuelta, en la que pasó a 11 segundos de la cabeza, a liderar la carrera y ganar pese a salir desde la calle de talleres para cumplir con la sanción que le había impuesto el panel de comisarios. Acosta, de 16 años, evidenció una madurez inusitada para su edad, alcanzó al grupo de cabeza, esperó su momento y consiguió sorprender a todos sus rivales para lograr la primera victoria en el Mundial de su carrera deportiva. Antes que él, solo otro español, Dani Pedrosa, había conseguido ganar una carrera desde la calle de talleres.

La prensa se rinde a la exhibición de un joven talento al que ya comparan con Marc Márquez

La prensa mundial se rindió ayer a la exhibición realizada por Pedro Acosta en el Gran Premio de Catar. Ya se le compara con Marc Márquez por su desparpajo y su capacidad para pilotar. «Pedro Acosta, el debutante de Moto3 que ganó una carrera tras una remontada espectacular», decía en El País Nadia Tronchoni, quien añadía que «aquellos que todavía no supieran quién es lo sabrán a partir de este domingo de carreras, de nuevo en el circuito de Losail (Qatar)».

«Alucinante», titulaba el diario Marca, que apuntaba que «es la primera vez en la historia que alguien ganó en esta clase partiendo desde el ‘pit lane’».

En el diario As, Kevin Schwantz, el ídolo del joven de Mazarrón, dejaba un mensaje a Acosta: «¡Enhorabuena! Con solo 16 años y no es lo mejor que puedes conseguir, porque también puedes ganar el campeonato y subir de categoría. Te deseo la mejor de las suertes para el resto de la temporada y de tu carrera. Y estoy encantado de saber que eres de mi club de fans. Seguro que te han enseñado vídeos de mis carreras, porque con sólo 16 años que tienes no estabas por aquí para poder verme. Que tengas mucha suerte y te deseo una gran carrera», escribía el mítico piloto estadounidense.

Carol Noguero, en el diario Sport, escribía: «Pedro Acosta sorprende a todo el paddock llevándose una victoria muy disputada en el GP de Doha seguido de Binder y Antonelli. Acosta, con tan solo 16 años, se convierte en el primer piloto en ganar una carrera de Moto3 saliendo desde el ‘pitlane’ y el cuarto piloto más joven en conseguir una victoria».

En la revista Motociclismo, Chechu Lázaro escribía: «Pedro Acosta gana en Doha y nace la leyenda de ‘El Tiburón de Mazarrón’. Hacía una última vuelta perfecta y llegaba a la recta de meta sin que Darryn Binder pudiera cogerle el rebufo. El sudafricano lo intentaba pero se quedaba a 39 milésimas de la victoria. La tercera posición era para Niccolo Antonelli, tras pasar a Migno».