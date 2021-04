El héroe fue otro. El héroe fue un español. El héroe fue un ‘rookie’ de MotoGP. El héroe fue el piloto de un equipo ‘satélite’. El héroe del Gran Premio de Doha, segunda carrera de la temporada, ganada magistralmente, de nuevo, tras siete decepciones seguidas por Fabio Quartararo (su último triunfo data de Barcelona 2020), fue Jorge Martín, de 23 años, de San Sebastián de los Reyes, en su gran premio nº 101, en su segunda carrera entre los reyes.

‘Martinator’, ahora más conocido como ‘Cohete Martín’, por su impresionante manera de salir con la Ducati, logró la ‘pole’ el sábado, en Losail, y ayer logró el bronce tras liderar la carrera en 16 de las 22 vueltas, en una demostración de firmeza, seguridad y talento tremenda. “Le dedico este podio a Fausto Gresini (su jefe de equipo cuando fue campeón de Moto3, en el 2018) y solo lamento no haber sido segundo, pero…”.Todo eso, tres horas después de que otro ‘rookie’, Pedro Acosta, de solo 16 años, ganase saliendo desde el ‘pit lane’ la prueba de Moto3.

La carrera fue una repetición del primer GP de Losail: salen diparadas las Ducati (en aquella ocasión ‘Pecco’ Bagnaia, en esta, Martín), pero la Yamaha (el primer día, Maverick Viñales; el segundo día, Quartararo) recupera terreno con una sabia dosificación de los neumáticos, demostrando que los problemas de agarre del pasado están totalmente olvidadas, aunque su maestro, su profeta, su ‘Doctor’, Valentino Rossi, terminase la carrera en el puesto 16º.

La carrera de Martín fue impecable y siempre dominó al pelotón, en el que, no solo el ‘Diablo’ y ‘MVK’ peleaban desesperados por recuperar posiciones, sino que las dos Suzuki, que siguen sin conseguir podio en Catar, la de Álex Rins, estupendo, y Joan Mir, maltratado por un Jack Miller que debió ser sancionado, buscaban meterse en el podio. «Creo que he sido muy listo, he conservado las gomas hasta el final, he abierto gas con mimo en cada salida de curva y, al final, cuando me han pasado Fabio y Johann, he pensado solo en apretar para que no se me escapase el podio en este día tan maravilloso. Y, sí, lo he logrado».

Lo cierto es que al día excepcional de Martín se ha unido una carrera impresionante donde los 10 primeros han terminado, por vez primera en la historia, metidos en cinco segundos y el décimo ha sido Aleix Espargaró, que sigue plantando cara con su nueva Aprilia. Mir, el campeón, sigue con su inicio irregular de temporada.