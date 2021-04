No baja el ritmo el UCAM Murcia en el comienzo de la segunda fase. Los universitarios vencen por un solitario gol de Liberto Beltrán en casa del Atlético Sanluqueño y siguen lanzados en la búsqueda por alcanzar ese tan ansiado play off de ascenso a Segunda División. No le hizo falta mostrar su mejor versión al equipo universitario para derrotar a los de Sanlúcar de Barrameda, pues sin ser un partido brillante, fueron muy efectivos. Tal y como ocurrió ante el Recreativo Granada en su anterior partido, los universitarios aprovecharon al máximo sus virtudes para sacar los tres puntos. Una férrea defensa y un picotazo de Liberto fueron más que suficientes para seguir en racha.

El UCAM Murcia se quería hacer fuerte desde el primer momento en el grupo de ascenso. Los de Salmerón se enfrentaban al Atlético Sanluqueño con la moral por las nubes tras haber conseguido el pase a la Primera RFEF en la primera fase y más aún por haberlo hecho como líder de todo el Grupo IV. Enfrente tenía a un rival con un estilo de juego parecido al suyo, que se siente cómodo sin pelota y aprovecha la verticalidad de sus bandas para hacer daño al rival. Jugando fuera de casa y con espectadores ya en el terreno de juego, no iba a ser ni mucho menos un partido fácil.

José María Salmerón solventó finalmente la baja de Tropi en el centro del campo con Xemi, que acompañó a de Vicente y Adri León, un poco más retrasados que él. En tareas defensivas alineó a los habituales con Biel Ribas, Viti, Charlie, Josete y Johan; arriba dejó un tridente formado por Jara, Liberto y Jordi Sánchez.

Los primeros minutos del encuentro estuvieron marcados por la igualdad entre los dos conjuntos. Ambos querían proponer cosas parecidas y fueron minutos de tanteo. Solamente un remate de Liberto al comienzo del encuentro inquietó un poco a Marcos Allen. Desde el primer minuto, ya se preveía que iba a ser un partido rocoso, sin muchas ocasiones, típico de Segunda B y muy del UCAM Murcia esta temporada, que está haciendo de la solidez su mayor virtud. Y lo cierto es que no le ha ido nada mal.

Fue de más a menos el UCAM Murcia en estos primeros cuarenta y cinco minutos. Comenzó incluso mandando con la pelota pero poco a poco fue creciéndose el equipo de Sanlúcar de Barrameda gracias a sus dos extremos, Andreu Arasa y Adrián Armental, que fueron un quebradero de cabeza tanto para Johan como para Viti. Sin generar grandes ocasiones el club local, tuvieron numerosas llegadas a través de ellos dos. Del UCAM, destacaron Jordi Sánchez y Lberto, muy activos por todo el frente de ataque.

La segunda mitad empezó con un ritmo diferente a cómo trascurrió la primera. El Atlético Sanluqueño se destapó y puso una marcha más que los universitarios en cuanto a intensidad. Pero no se achicó el UCAM frente al empuje de los locales y siguió aprovechando su velocidad por bandas para hacer daño. Precisamente así llegó el primer gol universitario. En una subida de Johan Terranova por banda derecha, el equipo universitario se adelantó en el marcador. Centró el colombiano y Liberto, con un gran remate al bote pronto, batió a Marcos Allen. Gran recurso del extremo que se adelantó a todos, incluso a su compañero Jordi, para llegar a esa pelota y convertir el 0-1 con un toque sutil propio de un jugador de superior categoría.

El gol supuso un jarro de agua fría para el Sanluqueño, que veía que con muy poco mostrado, el UCAM le iba ganando. La inercia de las rachas positivas y la calidad individual de sus futbolistas hacen que sin elaborar en exceso, el UCAM sea el equipo más fiable del Grupo IV.

Bajaron las pulsaciones en ambos equipos gracias al buen hacer de los de Salmerón, que supieron llevar el partido por donde más le convenía. Su intención era que no pasara nada y así fue. Ni una ocasión de peligro claro logró generar el Sanluqueño a pesar de tener la pelota en sus dominios. No pudieron romper el entramado defensivo propuesto por Salmerón. Salió Dani Güiza, leyenda del fútbol español, con cinco minutos por delante pero apenas se le vio. También participó Alberto Fernández, que jugó incluso con el marcador a favor en los últimos minutos. Con lo justo y necesario, el UCAM Murcia venció ante el Sanluqueño y sigue imparable hacia los play off de ascenso a Segunda División.