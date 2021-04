No cambió su dinámica el Real Murcia en el inicio de la segunda fase de la competición. Se empeña el club grana en complicarse. Solo se ha jugado un partido de esta etapa, y las opciones para alcanzar la Primera RFEF se alejan demasiado. Lo tenía complicado el club murcianista incluso antes de empezar, pero es incapaz de agarrarse como sea. Tenía una visita complicada al campo del Linense, y se vuelve a casa con una derrota. Un gol de Arroyo fue suficiente para acabar con los visitantes. Ni la mejoría, ni el saber competir durante algunos minutos en un campo difícil, ni el disponer un penalti en la primera parte… Ni con opciones ni sin opciones, parece que el Real Murcia está condenado a caer a la Segunda RFEF, o lo que es lo mismo a la Tercera División. De poder ponerse por delante en el marcador, si Verza hubiera aprovechado una pena máxima en el minuto 24, se pasó a la decepción por el error del oriolano, que estrelló el balón en el palo. De los chispazos de Carrillo se pasó a las paradas de Nacho, uno de los mejores del partido para los locales. Y de sentirse bien en el terreno de juego se pasó a jugar en inferioridad por la expulsión de Antonio López pasada la media hora. Con diez, el Real Murcia se vino abajo. Ni el descanso ayudó. Porque a los tres minutos de la reanudación, los de La Línea ya estaban por delante en el marcador. Ni a la desesperada consiguieron los murcianistas sacar algo positivo. Tuvieron opciones en la segunda parte y las desperdiciaron como siempre, y al final vuelta a casa con una derrota que deja a los de Loreto demasiado cerca del infierno.

El Real Murcia fue al mercado de invierno a buscar experiencia. El Real Murcia acudió a la ventana de fichajes de enero para apostar por jugadores que elevaran el nivel de la plantilla. Pero, con experiencia y veteranía, con futbolistas contrastados, el Real Murcia sigue viéndose penalizado un partido sí y otro también. Desde el pasado verano el Real Murcia ya no tiene en sus filas a Armando, porque Armando después de no se cuantas temporadas no era el perfil de jugador capacitado para llevar al club grana al play off, pero sin Armando el Real Murcia ya no jugará el play off. Ya no hay Armandos, ahora hay Verzas, jugadores que no necesita ni enseñar su currículum, pero esta tarde, cuando el Real Murcia podría haber dado un golpe sobre la mesa en el Municipal de La Línea, el centrocampista que llegó para dar caché a la plantilla, falló en el peor momento. Y lo hizo desde el punto de penalti. En una acción en la que Fuentes sacó petróleo, el colegiado decidió hacer un guiño a los de Loreto y señalar la pena máxima. Cogió el balón el oriolano, y cuando los aficionados ya se veían por delante en el marcador, con un gol que hubiera levantado una moral bastante hundida, Verza estrelló el balón en el palo. No sería la única acción que marcaría la primera parte. No llegó Antonio López en el mercado invernal. Ni tampoco es un jugador que esté teniendo protagonismo. Muchos pedían su titularidad ante los errores defensivos. No necesitó mucho para comprobarse por qué hasta el momento Loreto prefería dejarle en el banquillo. En dos acciones en el centro del campo, en las que llega más tarde que pronto, el central acumuló dos tarjetas en apenas cinco minutos, para marcharse al vestuario en el minuto 34.

Así transcurrió la primera parte. Se pasó de la ilusión por ver al Real Murcia intentar reaccionar en un campo difícil y ante un rival complejo. Con el balón por decisión de la Balona, los granas no renunciaron a nada. Les costó mucho, pero llegaron al área de Nacho. Con Carrillo tirando del carro y demostrando que cuando entra en juego se enciende la luz, poco a poco los murcianistas eran los únicos que lo intentaban. No había grandes ocasiones, pero sí gestos que sacaban el lado más competitivo de un Real Murcia que además no estaba siendo exigido por los locales. Mientras que los de Calderón preferían esperar atrás, posiblemente sintiéndose reforzados por su buen hacer en defensa, los de Loreto tenían que ir sí o sí a buscar el área de Nacho.

Y en un saque de banda en el que los granas encontraron a Fuentes llegó la primera sonrisa para los granas. El árbitro pitaba penalti por mano y el murcianismo ya se veía por delante en el marcador. Pero para el murcianismo los cuentos felices no existen. Era el minuto 24 y el Real Murcia no se adelantó en el marcador. Era el minuto 24 y Verza envió el lanzamiento al palo. Ni el oriolano batió a Nacho ni Carrillo pudo sorprender al meta del Linense. Las dos ocasiones que intentó fueron sacadas por el guardameta local.

Se lamentaba el Real Murcia, pero si las cosas se habían puesto complicadas, peor se iban a poner en el minuto 34, cuando Antonio López veía la segunda amarilla y se marchaba al vestuario antes de tiempo. No supieron encajar los granas el jugar en inferioridad, permitiendo a los locales dar un paso al frente y pidiendo a gritos que llegase el descanso.

La tarde se seguiría complicando para el Real Murcia a la vuelta de vestuarios. Solo tres minutos necesitó el Linense para dar una cuchillada a los granas. En otra acción en la que quedó patente la debilidad defensiva de los murcianistas, Molinero y Carrillo no supieron manejarse ante Arroyo, y el jugador local batía a un Champagne que veía cómo el balón se colaba en la red por el primer palo. Era el minuto 48 y las esperanzas para el Real Murcia y eran mínimas.

Ni Rognny ni Edu Luna

Quedaba mucho tiempo por delante y los granas tuvieron sus opciones para sacar algo más del partido. Fue sobre todo en acciones a balón parado. En dos córner pudo cambiar el Real Murcia el guion del partido, pero por mala suerte o por falta de calidad, a los de Loreto se les resistía el gol y el marcador no se movía. Había apostado el técnico murcianista por reforzar el ataque con la entrada de Rognny, delantero del filial. Y el venezolano de 19 años tuvo la oportunidad de estrenarse por todo lo alto. Un córner sacado por Verza y peinado por Youness le dejaba en una situación inmejorable, pero el futbolista del filial no pudo rematar. Se resbaló justo antes de entrar en contacto con el balón, dejando escapar una ocasión única.

En otra acción similar, un remate de Edu Luna se estrellaba directamente en Carrasco cuando el balón ya se dirigía hacia la portería.

Con la Balona arañando segundos al reloj, el partido murió antes de tiempo, y el Real Murcia firmó una nueva derrota que le acerca un paso más al infierno.

FICHA TÉCNICA

BALOMPÉDICA LINENSE: Nacho Miras, Carrasco, Coulibaly (Huertas, 93), Ñito (Loren, 21), Pito (Cham, 93), Koroma, Víctor Mena, Chironi (Alcalde, 46), Danese, Arroyo y Masllorens.

REAL MURCIA: Champagne, Gurdiel, Antonio López, Edu Luna, Molinero, Abenza, Youness (Yeray, 72), Verza (Guille Lozano, 72), David Segura (Miguel Muñoz, 42), Carrillo (Rognny, 55) y Adrián Fuentes.

GOL: 1-0. Min. 48: Arroyo.

ÁRBITRO: González Campo. Expulsó por doble amarilla a Antonio López en el 34.

ESTADIO: Municipal de La Línea. 800 espectadores.