Llega la hora de la verdad para el Real Murcia. Después de no hacer los deberes en la primera fase, se jugará a todo o nada en la segunda el seguir en la tercera categoría del fútbol español (Primera RFEF). Empieza hoy su particular escalada ante la Balompédica Linense (17.00, La 7) con la intención de empezar a recortar puntos desde la primera jornada de la ‘liguilla’ en la que se encuentra el Murcia. Seis encuentros debe disputar a doble partido el conjunto grana en este periodo ante los tres equipos del subgrupo A (Linense, Tamaraceite y Cádiz B) en la ‘liguilla’, en la que también están encuadrados Córdoba y Sevilla Atlético, aunque no se tendrán que enfrentar a ellos por haberlo hecho ya en la primera parte del campeonato.

El Real Murcia va a empezar esta segunda fase con un déficit de puntos por los puntos que arrastra de la primera fase. Actualmente, el equipo grana se encuentra penúltimo en el grupo de seis equipos, aunque es cierto que tan solo se encuentra a tres puntos del Linense, que marca el segundo puesto, lo que bastaría para entrar en la Primera RFEF el próximo curso. Es un rival directo para el Murcia, ya que si consiguen asaltar el Municipal de la Línea, igualarían a los albinegros en la tabla y se llevarían el golaverage momentáneo. Y es que en esta segunda fase, debida a la igualdad que hay entre todos los conjuntos, el average se antoja muy importante.

Será un partido muy complicado el que tengan los murcianistas ante el Linense. Los de Antonio Calderón terminaron cuartos la primera fase y terminaron como el equipo menos goleado de la competición. Su jugador más peligroso está siendo Pito Camacho, con nueve tantos en su haber pero combinan jugadores con mucha clase como Paco Candela en el centro del campo y Koroma en el extremo. Llegan sin bajas, al contrario que el Real Murcia. Acumula Loreto hasta cinco bajas para este decisivo encuentro. Iván Pérez, Ton Ripoll, Baro y Curto, no estarán por lesión y Alberto Toril, la baja más importante, no estará por acumulación de tarjetas. Una baja muy sensible para Loreto pues el balear estaba siendo el jugador más determinante con siete tantos.

Real Murcia-Cádiz B, a las 17.30 el próximo domingo

Ya se conoce el horario del segundo encuentro del Real Murcia en la segunda fase. Será el próximo domingo once de abril a las 17.30 horas en Nueva Condomina. Será el primer encuentro de los murcianistas en casa en el segundo tramo de la temporada y podrá entrar público si las autoridades sanitarias no dicen lo contrario a lo largo de esta semana. El Cádiz B es el segundo equipo con el que se enfrentará el Murcia y es el último clasificado de la segunda fase con 23 puntos, dos menos que los granas a expensas de jugar hoy su encuentro ante la Balompédica Linense.