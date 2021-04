El Lorca Deportiva empezó perdiendo en el primer partido de la segunda fase por la permanencia tras caer derrotado ante Las Palmas Atlético por 3-1. Los lorquinos tuvieron actitud pero nada más. Ni velocidad, ni llegadas al área contraria ni tan siquiera defendieron con la garra de otros partidos. Con esta derrota y pese a que todavía restan siete partidos, la diferencia con la zona de salvación, que la marcaba el equipo canario, es de catorce puntos. Encima, volvió a terminar el partido con un hombre menos por expulsión del mismo de casi siempre, el uruguayo Britos.

La indumentaria que utilizó el equipo en este choque hacia daño a la vista. La camiseta de la primera equipación, el pantalón de la segunda y las medias de la tercera; sublime. El técnico aguileño del cuadro lorquino, Juanjo Asensio, solo desplazó dieciséis jugadores. No viajaron los lesionados Coyette, Dani Vega, Galiano ni Silvente. En el once lo que mas llamó la atención fue el regreso del argentino Mauro Marconato pero este tampoco lo aprovechó. Estuvo muy apagado. La zona defensiva que suele actuar a gran nivel dio todo tipo de facilidades, incluido el meta cartagenero, Carlos Molina, muy inseguro durante todo el choque.

El filial canario siempre mostró una velocidad mas que los lorquinos, muy previsibles en todas sus acciones. También en los balones parados, inquietaban una y otra vez la meta visitante. En el minuto once, un centro lateral de Dani Martín al segundo palo, mala salida de Molina y Yeray remató al lateral de la red. El Lorca, ordenado atrás, dio el balón a su rival y buscó sorprender al contragolpe, algo que no logró en ningún momento. La única ocasión del equipo lorquino, muy clara, ocurrió a los 35 minutos. Carrasco, dentro del área, demasiado lento, dio lugar a que se le echaran encima los defensores locales. Un minuto después, Siveiro, dentro del área estuvo a punto de marcar tras rechace de Carlos Molina. En el minuto 38, Las Palmas Atlético logró adelantarse en el marcador. Derribo de Rober Costa sobre Joel dentro del área. El colegiado señaló el punto de los once metros y el propio Joel marcó.

Con ese resultado se llegó al descanso pero a los tres minutos del segundo tiempo, Sergio Simón culminó una buena acción de todo el equipo para anotar el segundo. El Lorca, herido en su orgullo, lo intentaba pero no le daba para doblegar a un buen rival. En el minuto 62, Marcos Gondra puso algo de incertidumbre en el marcador tras acortar distancias, de libre directo.

Unos minutos después, el de casi siempre, Cristian Britos, vio la segunda cartulina amarilla por una acción infantil y volvió a aniquilar cualquier posibilidad de que su equipo pudiera empatar. Cuando restaban diez minutos, un gran disparo de Joel significó el tercero y la sentencia del choque.

Antes del final, Cellou dispuso de una buena oportunidad para acortar distancias y Carrasco, muy desaparecido todo el partido, sacó una volea a la que respondió el meta Sergi Puig. Al final, triunfo del mejor equipo sobre el césped artificial de Tamaraceite, Las Palmas Atlético, que deja al Lorca Deportiva casi sin opciones de salvación.

El próximo encuentro del Lorca Deportiva será el próximo domingo ante otro conjunto canario, el Marino, en el estadio Artés Carrasco, a las doce del mediodía.