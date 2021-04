No ha podido encadenar lo que habría sido su segunda victoria consecutiva esta semana el Real Murcia al perder en casa frente al Melilla Sport Capital (65-68). En un encuentro que comenzó de la mejor manera posible, gracias al buen hacer de Juan Rubio, que sigue en un gran estado de forma y fue el mejor de los suyos. Se fue al término del primer cuarto con trece puntos de ventaja el Real Murcia (25-12) cuajando un gran baloncesto colectivo en ataque y presionando al rival en mitad de pista, ahogándolo hasta dejarlo sin ideas. No puedo aguantar ese ritmo y el Melilla, a base de triples consiguió ir acercándose al marcador en el segundo cuarto hasta que lo consiguió al irse con ventaja al descanso (38-40). La reacción de los granas fue muy buena y consiguieron dominar el tercer parcial con claridad, creciendo nuevamente desde la defensa, lo que le permitió afrontar el último cuarto con cuatro puntos de ventaja (56-52). No destacó precisamente por el movimiento del balón el Real Murcia en este cuarto, tan solo metió nueve puntos, y el Melilla se llevó un triunfo del Príncipe luchado hasta el final (65-68).