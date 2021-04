Cada partido es una final. Es el pensamiento con el que debe afrontar el FC Cartagena las próximas jornadas donde se debe enfrentar a rivales directos por la salvación. Costó demasiados años llegar al cielo de Segunda División para tan solo poder disfrutarlo un año, por lo que los hombres de Carrión deben salir del descenso como sea. La carga psicológica puede ser muy importante en estos últimos partidos, por lo que una victoria ahora puede ser diferencial.

Las espadas están por todo lo alto y al Cartagena le toca viajar esta jornada a Zaragoza (21.30 horas, GOL). La capital del Ebro será testigo de un partido que puede ser determinante en la zona baja de la tabla cuando entramos en la recta final del campeonato. El conjunto albinegro se mide a un histórico del fútbol español que lleva ya ocho años luchando por salir de la categoría de plata. El infierno para unos y el cielo para otros.

Los maños pueden presumir de tener en su palmarés Copas del Rey por doquier y la Recopa de Europa más famosa de todos los tiempos. Nayim quiso que su gol y el nombre del Real Zaragoza quedasen para la posteridad y así fue. Décadas después se encuentran luchando por permanecer una temporada más en la categoría de plata, a pesar de que la temporada pasada firmaron una campaña bastante notable.

Durante toda la liga han tenido problemas, teniendo que relevar de su puesto a Rubén Baraja e Iván Martínez. Ahora es el exalbinegro Juan Ignacio Martínez quien comanda la nave de los maños, y ha hecho que experimenten una leve mejoría, pero no ha sido suficiente para salir catapultados de la zona de descenso. Actualmente, acumulan 34 puntos, cuatro unidades más que el Cartagena, de ahí que el choque sea tan importante. Llegan tras haber cosechado un empate a uno frente al Logroñés, otro de los rivales directos del conjunto cartagenerista. Los de Juan Ignacio tampoco consiguen despegarse.

El Cartagena debe recomponerse desde atrás. Los albinegros volvieron a sufrir un desorden defensivo ante el Málaga que les hizo encajar otro gol en los minutos finales. Ante el Zaragoza no puede volver a penalizar un error que hasta el momento ya le ha hecho perder 21 puntos en lo que llevaremos de competición. La realidad es que está en posiciones de descenso y con un bagaje de cuatro jornadas sin conseguir la victoria, donde los errores puntuales y el VAR ha tenido mucho peso.

El Cartagena viaja en cuadro a Zaragoza. Carrión tendrá que recomponer de nuevo el once que sacó frente al Málaga ya que se han sumado nuevas bajas durante esta semana. Nacho Gil, por lesión sigue sin estar disponible, y ahora se le suma la posible baja de Clavería. El madrileño cuajó una buena actuación ante los boquerones y posiblemente no pueda tener continuidad. Aburjania continúa con su selección, por lo que no se le espera hasta la semana que viene. Raúl Navas no podrá estar en este encuentro tras ser expulsado con roja directa en los minutos finales de la pasada jornada.

La buena noticia es el retorno de Carrasquilla y la posible vuelta de Álex Gallar. El panameño ha vuelto de la convocatoria con su selección y podría tener minutos. Más en el aire queda la situación del extremo de Sabadell, que ha tenido problemas físicos estos días, pero irá convocado a Zaragoza.

El Cartagena deberá buscar una nueva victoria lejos del Cartagonova. No gana fuera de su estadio desde que lo hiciera en diciembre ante las gradas vacías de La Rosaleda. Han pasado casi tres meses, los albinegros tendrán que volver a casa con tres puntos que les ayude en la lucha por la salvación.

Carrión: «Nos jugamos la ilusión de mucha gente y la nuestra»

El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, apeló a «presionar arriba, tener personalidad con el balón y mentalidad ganadora» para vencer en Zaragoza y añadió que se dejarán «la vida» porque saben que «nos jugamos la ilusión de mucha gente y la nuestra».

«Estamos todos convencidos y esperanzados y sabiendo que nos jugamos la ilusión de mucha gente y la nuestra, por lo que iremos a dejarnos la vida»,dijo. «Es difícil hablar ahora tras los últimos resultados, pero el equipo está capacitado para competir y ganar los tres puntos en Zaragoza», indicó también Carrión, quien dio las consignas para este duelo: «Quiero que presionemos arriba, que tengamos personalidad con el balón y mentalidad ganadora. Eso los jugadores lo tienen claro y nos acercará a conseguir los tres puntos».

«El vestuario está jodido y no nos gusta lo que está pasando, pero también sabemos que lo tenemos en nuestras manos y que podemos hacer feliz a mucha gente en Cartagena, por lo que hay una responsabilidad importante en el equipo».

El Cartagena es ahora mismo el vigésimo primer y penúltimo clasificado de Segunda con 30 puntos sumados en 31 partidos disputados y tiene a dos puntos de la zona de permanencia y a cuatro al Zaragoza, por lo que ganarle le haría pisarle los talones y abandonar los puestos de descenso: «Vencer sería ponernos a un punto del Zaragoza y ganarle el golaverage, coger confianza y encarar el partido frente al Alcorcón de otra manera. Es un partido clave que iremos a ganar desde el minuto 1 y si marcamos un gol hay que ir a por el segundo, pues es la mejor manera de defender la ventaja», apuntó el catalán.