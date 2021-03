El Real Murcia, después de su periodo de descanso, ya está con la vista puesta en el importantísimo encuentro ante la Balompédica Linense del próximo domingo. Será el partido que abra la segunda fase para los granas y no se trata de un partido más, ya que seguramente sea el que marque la hoja de ruta del Real Murcia en la búsqueda por entrar en la Primera RFEF. Los murcianos se encuentran penúltimos del nuevo grupo pero tan solo a tres puntos de la Balona, su próximo rival, que marca los puestos de entrada a la nueva categoría. Solamente entrarán los dos mejores equipos de los seis que conforman el nuevo grupo.

El encuentro ante el Linense será una dura prueba para los granas. Los albinegros han acabado cuartos en la clasificación del subgrupo A en la primera fase con 28 puntos y es el segundo equipo mejor posicionado para la segunda fase después del Sevilla Atlético, que parte líder con 30 puntos. Las características del Linense pueden causar dolores de cabeza a los granas, pues es un equipo defensivo y ante este tipo de rivales, el Murcia se ha visto atascado. El ejemplo más reciente fue el encuentro frente al UCAM Murcia, donde los de Salmerón cedieron la pelota a los granas pero fueron incapaces de crear apenas peligro.

La Balona es de los más destacados en defensa de la categoría al haber recibido tan solo doce goles en las dieciocho primeras jornadas, condición que le ha servido para ser alabado por muchos entrenadores, como Paco Gallardo, técnico del filial sevillista y exjugador del Real Murcia. De los 102 equipos de Segunda B este curso, es el séptimo menos goleado por detrás del Unionistas de Salamanca (10), Deportivo de La Coruña (10), Badajoz (9), Villanovense (8), Calahorra (6) e Ibiza (5). Es un rival que centra el grueso de su juego en la defensa y generan casi todo su peligro a raíz de la solidez. Pero no solo se queda ahí sino que también mezclan calidad en el centro del campo con gente muy rápida por bandas. Un bloque compacto y que se sostiene por varios pilares. Uno de ellos es su portero Nacho Miras. El joven guardameta de 23 años ha explotado definitivamente esta temporada. Procedente de la liga de desarrollo americana (USL 2), en su segundo año en la Balona, está cuajando una excelente campaña sosteniendo a los suyos en muchos momentos cruciales de los partidos.

Otro jugador que también viene siendo uno de los pilares del Linense es Paco Candela. El centrocampista se caracteriza por ser un jugador muy inteligente dentro del campo y está siendo uno de los más destacados. Sin embargo, Candela se lesionó en la penúltima jornada de la primera fase ante el Algeciras y le dieron un tiempo de baja de unas tres semanas, por lo que llegará entre algodones al partido contra el Real Murcia. Alhassan Koroma está firmando una gran temporada también partiendo desde la banda izquierda. Puede actuar por ambas bandas y se trata de un futbolista muy rápido. Actualmente está disputando la fase de clasificación para la Copa África con su selección nacional de Sierra Leona. El problema para los albinegros es que se espera que el futbolista llegue el viernes a La Línea por las dificultades para viajar desde el país africano hasta España. Y la gran amenaza de la Balona es su delantero estrella Pito Camacho, que acumula nueve de los diecisiete tantos que llevan en la competición. Más de la mitad de goles del equipo llevan su firma. Tendrá el Real Murcia que mejorar lo mostrado hasta ahora para neutralizar las armas del Linense y optar a la Primera RFEF.

800 espectadoresen las gradas frente a los murcianistas

El retorno del público a los estadios va progresando con cautela también en las demás comunidades autónomas. En el Municipal de La Línea de Concepción se darán cita 800 espectadores para presenciar el primer partido de la primera fase entre la Balompédica Linense y el Real Murcia. El equipo andaluz suma alrededor de 700 abonados esta campaña. Con el asiento asegurado por los socios, las localidades restantes se pondrán a la venta para el público en general. Alrededor de unas 100 entradas podrán ser retiradas por los demás aficionados.

Molinero: «Tenemos que ser conscientes de que estamos en un club histórico»

El regreso de Francisco Molinero al Real Murcia no está siendo fácil. El lateral vino a Murcia en el mercado invernal con la intención de conseguir el pase a la Primera RFEF y no lo han hecho. Además, se ha tenido que acoplar al lateral izquierdo, una posición menos habitual en su carrera. «Siempre he sido lateral derecho estos últimos años he jugado bastante en la izquierda. No es una posición desconocida. Quiero ayudar y jugaré donde me toque», explicaba Molinero. En cuanto a las exigencias de la afición sobre la mala situación del Real Murcia, el toledano sabe de la importancia que tiene estar en un club histórico como el Real Murcia. «Tenemos que ser conscientes que estamos en un club grande e histórico. Hemos muchas cosas bien pero hay detalles que nos están penalizando como el empate del otro día. Estamos corrigiendo cosas que hay que mejorar. Sé que el equipo va a darlo todo en estos seis partidos», indicaba el lateral.